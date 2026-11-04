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ТСН в социальных сетях

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Политика
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Путин снова отправляет Мединского на переговоры: почему это плохой сигнал для мира

Аналитики ISW отмечают: Мединский возвращается за стол переговоров — это свидетельствует о том, что Кремль снова получает «исторические аргументы».

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Фото автора: Елена Капник Елена Капник
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Владимир Путин.

Владимир Путин. / © Associated Press

Украинские, американские и российские чиновники готовятся к предстоящим трехсторонним переговорам, которые должны состояться 10-11 ноября в Абу-Даби (ОАЭ). Известно, что делегацию РФ представит помощник «фюрера» Владимир Мединский, и это неспроста.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Специальный посланник президента США на Ближнем Востоке Стив Виткофф 2 ноября заявил, что Вашингтон выступит посредником по переговорам между Украиной и Россией на рабочем уровне. По его словам, стороны будут обсуждать послевоенные гарантии безопасности, деэскалацию и гуманитарные вопросы.

Президент Украины Владимир Зеленский 3 ноября уточнил, что переговоры будут проходить на уровне делегаций. Их цель — подготовить основу для дальнейшей встречи лидеров трех стран.

Спикер Кремля Дмитрий Песков 3 ноября заявил, что российскую делегацию на трехсторонних переговорах возглавит помощник президента РФ Владимир Мединский. К слову, он возглавлял предыдущую российскую делегацию на трехсторонних переговорах в Женеве в феврале 2026 года.

Американские аналитики отмечают, что в ходе предварительных переговоров Владимир Мединский использовал свое положение, чтобы затягивать процесс. В частности, он сосредотачивался на так называемых «исторических корнях» войны — риторике, с помощью которой представители Кремля, по мнению украинских и американских чиновников, пытаются избегать предметного обсуждения реального мирного соглашения.

«Роль Мединского как главного переговорщика свидетельствует о том, что Кремль остается незаинтересованным в проведении добросовестных переговоров и стремится к длительным военным действиям против Украины», — подытожили аналитики.

Мирные переговоры — последние новости

Financial Times со ссылкой на источники сообщило, что в Вашингтоне кардинально изменили требования к Украине. По информации издания, ранее Белый дом связывал предоставление Украине будущих гарантий безопасности с территориальными уступками. Однако впоследствии США дали понять, что не намерены заставлять Киев соглашаться на передачу России части украинских территорий во время переговоров.

Сегодня в Брюсселе состоится встреча представителей Украины, США, европейских стран и НАТО. Участники переговоров обсудят гарантии безопасности для Украины и планы послевоенного восстановления.

Между тем министр иностранных дел России Сергей Лавров подверг критике США за продолжение политики, которая якобы «удаляет мир». Он посетовал, что Украина в последнее время получает большее оружие от западных спонсоров, что она готовится для ударов по большему количеству целей в России.

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