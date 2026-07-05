ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Политика
Количество просмотров
117
Время на прочтение
1 мин

Путин снова озвучил Трампу ложные заявления о фронте: в Кремле рассказали о телефонном разговоре

Президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили войну в Украине. В Кремле утверждают, что Путин рассказал о якобы "освобождении" Константиновки, хотя это не соответствует действительности.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Комментарии
Путин и Трамп

Путин и Трамп / © Associated Press

По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, 4 июля состоялся телефонный разговор между американским президентом Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным.

Об этом пишет ТАСС.

В Кремле заявили, что стороны обсудили войну в Украине. По утверждению Ушакова, Трамп подтвердил готовность содействовать поиску мирного урегулирования, а также отметил необходимость скорейшего завершения войны, чтобы реализовать потенциал сотрудничества между США и Россией в экономической сфере.

В то же время Ушаков утверждает, что Путин якобы проинформировал Трампа о "реальной ситуации на поле боя", в частности упомянул о так называемом "освобождении" Константиновки. Это заявление ложно. В настоящее время город Константиновка Донецкой области находится под контролем Украины, а официального подтверждения какого-либо захвата населенного пункта нет.

Кроме того, в Кремле заявили, что инициатором телефонного разговора якобы выступила американская сторона. По словам Ушакова, Путин и Трамп договорились продолжать контакты по военно-политическим и экономическим вопросам и оставаться на связи для новых переговоров в ближайшее время.

Напомним, что ранее президент Украины Владимир Зеленский намекнул на переломный момент после разговора с Трампом.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
117
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie