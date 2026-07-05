Путин снова озвучил Трампу ложные заявления о фронте: в Кремле рассказали о телефонном разговоре

Путин и Трамп / © Associated Press

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По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, 4 июля состоялся телефонный разговор между американским президентом Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным.

Об этом пишет ТАСС.

В Кремле заявили, что стороны обсудили войну в Украине. По утверждению Ушакова, Трамп подтвердил готовность содействовать поиску мирного урегулирования, а также отметил необходимость скорейшего завершения войны, чтобы реализовать потенциал сотрудничества между США и Россией в экономической сфере.

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В то же время Ушаков утверждает, что Путин якобы проинформировал Трампа о "реальной ситуации на поле боя", в частности упомянул о так называемом "освобождении" Константиновки. Это заявление ложно. В настоящее время город Константиновка Донецкой области находится под контролем Украины, а официального подтверждения какого-либо захвата населенного пункта нет.

Кроме того, в Кремле заявили, что инициатором телефонного разговора якобы выступила американская сторона. По словам Ушакова, Путин и Трамп договорились продолжать контакты по военно-политическим и экономическим вопросам и оставаться на связи для новых переговоров в ближайшее время.

Напомним, что ранее президент Украины Владимир Зеленский намекнул на переломный момент после разговора с Трампом.

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