Путин снова перехитрил Зеленского: аналитик Sky News о переговорах в Белом доме

Кто взрослый в комнате? : аналитик Sky News о том, как Трамп слушается Путина / © ТСН.ua

После каждого разговора или встречи с российским диктатором Путиным Дональд Трамп фактически делает все, что говорит ему глава Кремля. В то же время сам президент США еще ни разу не убедил Путина в свою пользу.

Об этом заявил военный корреспондент Sky News Майкл Кларк.

Кларк ответил на вопрос, является ли Путиным «единственным взрослым» в комнате с Дональдом Трампом, особенно после сообщений о том, что встреча главы Белого дома с Зеленским снова переросла в перепалку.

По мнению эксперта, Трамп делает то, что говорит Путин.

«Зеленский клал перед Трампом карты, на которых изображена линия фронта, и я думаю, что он пытался показать, что украинцы достигают прогресса, россияне — нет, и что украинцы действительно справляются достаточно хорошо. А Трампу это так надоело, что он сгреб карты на пол», — говорит аналитик Sky News.

Кларк отмечает, что Путин снова перехитрил Зеленского.

«Путин перехитрил Зеленского, поняв, что ситуация становится серьезной. Поэтому он (Путин-Ред.) договорился о телефонном разговоре с Трампом и полностью направил его на другой путь. Я имею в виду, что он контролирует его каждый раз, когда они встречаются», — сказал Кларк.

По подсчетам эксперта, у Путина было по меньшей мере 22 или 23, возможно, 25 личных встреч с Трампом лицом к лицу, либо онлайн, либо по телефону.

«И ни разу, насколько Трамп не убедил Путина сделать что-то, чего он не собирался делать. В каждом частном случае Трамп во всем придерживается путинской линии. Он фактически делает то, что Путин говорит ему делать после этих звонков», — подытожил Майкл Кларк.

Напомним, что по информации The Financial Times, на переговорах в Белом доме Трамп с бранью потребовал от Зеленского сдать Донетчину, угрожая «уничтожением».

Ранее в Белом доме рассказали о результатах состоявшегося 16 октября разговора Трампа и Путина.