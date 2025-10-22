Путин снова переиграл Трампа: как мирная инициатива США обернулась выигрышем Кремля

Дональд Трамп. / © Associated Press

Грандиозные амбиции президента США Дональда Трампа по отношению к Украине после того, как он прекратил боевые действия на Ближнем Востоке, похоже, снова не имеют шансов на реализацию. По крайней мере – в ближайшее время. Да и его "вечный мир" в Газе - уже на грани.

Об этом говорится в материале CNN.

После того, как Трамп прекратил боевые действия в Газе, что стало значительным достижением, появилась надежда, что он сможет предпринять новую попытку прекратить кровавую войну в Украине. Особенно после того, как его предыдущие усилия потерпели неудачу. В частности, после августовского саммита на Аляске с диктатором РФ Владимиром Путиным.

Впрочем, накануне Трамп дал понять, что новый саммит, который должен был состояться в Будапеште в течение нескольких недель, больше не является приоритетным вопросом. Вероятно, одна из причин в том, что разговор его госсекретаря Марко Рубио с главой МИД России Сергеем Лавровым не привел к прорыву.

"Разочарование Трампа стало очередным изменением событий недели, когда он, казалось, был готов направить крылатые ракеты в Украину, но Путин его отказал, а затем у него возникло новое столкновение в Овальном кабинете с президентом Украины Владимиром Зеленским. Пока усилия Трампа в отношении Украины достигают лишь одного - опровергают его собственные сомнения".

План Трампа по Кремлю провалился

Если президенту США нужно было подтверждение того, что Путин не готов к миру в Украине, он его получил. Армия РФ совершила новую атаку на электростанции, "возвращаясь к жестокой стратегии использования зимы как оружия против дрожащего мирного населения".

Вероятно, Трамп надеялся на подлинные изменения в политике Москвы, чтобы оправдать возобновление своей личной дипломатии с Путиным. Впрочем, кремлевский лидер лишь разыграл свою классическую карту, позвонив по Трампу за день до того, как он принимал Зеленского в Белом доме, "демонстрируя гибкость, направленную на смягчение нового давления со стороны США и гнева и разочарования президента".

CNN отмечает, что Трамп размышлял о предоставлении Украине "Томагавков", которые позволили бы ВСУ достичь глубоких территорий России, но после разговора с Путиным 16 октября он отказался от этой идеи - накануне приезда Зеленского в Вашингтон. Однако разговор по телефону между Рубио и Лавровым 20 октября показал, что любой новый саммит повторит тупиковую ситуацию на Аляске.

"Россия принципиально не изменила позиции, которую Украина никогда не могла бы принять. Мелодрама повторила стандартный цикл. Путин отреагировал, когда Трамп, казалось, собирался назначить цену за российскую неуступчивость. Затем президент США, поговорив с Путиным, оказывал давление на Украину, требуя от нее отдачи территорий". говорится в тексте.

Как следствие, американский лидер сейчас снова вернулся к своей прежней позиции, что две стороны должны прекратить боевые действия на нынешних линиях фронта.

Впрочем, примечательно, что именно этот тупик устраивает "фюрера" Кремля Путина, который не проявляет никаких признаков даже малейшего желания прекратить боевые действия и мог бы использовать больше времени для продолжения своей войны на истощение, чтобы завоевать как можно больше территории Украины до начала любых мирных переговоров.

Напомним, Atlantic Council пишет о том, что Владимир Путин боится подлинного мира. Примечательно, что несколько дней назад Дональд Трамп заявил о встрече с фюрером в Будапеште после продуктивного телефонного разговора 16 октября. Однако уже 21 октября в Белом доме заявили, что "нет никаких конкретных планов" на переговоры в "ближайшем будущем".

Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время разговора с госсекретарем США Марко Рубио отверг план Трампа. В Москве заявляют, что не согласятся с немедленным прекращением огня, если оно не приведет к полной капитуляции Украины. По его словам, Кремль не нуждается в краткосрочном перемирии, которое «не ведет никуда», а стремится к «длительному стабильному миру».