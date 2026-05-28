Путин снова перепутал имя президента Казахстана и «переименовал» Токаева (видео)

Путин и Токаев. / © Associated Press

Диктатор России Владимир Путин в очередной раз не смог произнести имя президента Казахстана Касим-Жомарта Кемелевича Токаева. Курьез произошел во время визита «фюрера» в Астану.

Видео уже разлетелось в соцсетях.

Путин оконфузился во время встречи, которая проходила во Дворце независимости в Астане. Во время встречи он поздравил коллегу, но не справился с именем и отчеством Токаева. Вместо «уважаемого Касима-Жомарта» вышло «уважаемый Саржан Кемелевич».

Дата публикации 15:18, 28.05.26

Заметим, это уже не первый раз кремлевский хозяин «переименовывает» Токаева и произносит его имя скороговоркой. Так, в июне 2022-го на Петербургском экономическом форуме он назвал его «Кемеж Ишемильевич», в августе того же года в Сочи — «Касимжан Кемелевич», а в ноябре 2023-го в Казахстане — «Кемель Жомартович».

Напомним, во время парада на Красной площади 9 мая появление Владимира Путина спровоцировало обсуждение состояния его здоровья. Пользователи соцсетей и комментаторы обратили внимание на его отечное лицо, заметно состарившийся вид и напряженное поведение.

