Путин снова поразил цинизмом: что диктатор заявил о войне в Украине

Владимир Путин. / © Associated Press

Диктатор Российской Федерации Владимир Путин снова сделал ряд дерзких и циничных заявлений о причинах «сво» — то есть войны в Украине.

Об этом «фюрер» заявил в своем обращении к десятилетию Росгвардии.

Он дерзко высказался, мол, его оккупанты «сражаются за Россию» и якобы защищают «заветы и веру своих родителей, дедов и прадедов».

Начавшуюся войну в Украине Путин нагло назвал «праведным боем» за «свободную жизнь детей и внуков на своей земле». Напыщенно хозяин Кремля вспомнил еще и традиционный нарратив своего режима о якобы «защите русскоязычных» и «священном, историческом праве народа говорить на родном языке».

Напомним, несколько дней усталость спикер Кремля Дмитрий Песков дерзко заявил, что «критический» вопрос переговоров Украины и РФ – территории. До сих пор, говорит он, оно не было согласовано. Именно поэтому, дерзко подчеркнул представитель «фюрера», война будет продолжаться.