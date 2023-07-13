Путин снова придумал "угрозу" для России из-за вступления Украины в НАТО

Российский диктатор в своих заявлениях противоречит себе.

Российский диктатор Владимир Путин снова заявил, что якобы вступление Украины в НАТО несет "угрозу" для России.

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Об этом сообщает российские средства массовой пропаганды.

Он заявил, что вступление Украины в НАТО "очевидно несет угрозу".

"О членстве Украины в НАТО, мы неоднократно говорили, это создает угрозы для безопасности России, очевидно. И, собственно, одна из причин "специальной военной операции" — это угроза вступления Украины в НАТО", — заявил диктатор.

Вместе с тем Путин, начавший войну против Украины, заявил, что любая страна имеет право на обеспечение собственной безопасности.

"Конечно, она (любая страна – ред.) имеет право выбирать тот способ достижения этой цели, который считает для себя наиболее правильным. Есть только одно ограничение, оно связано с тем, что, достигая безопасность для одной страны, не должны создаваться угрозы другой стране", — добавил он.

Напомним, ранее сообщалось, что президент США Джо Байден подтвердил, что союзники Украины договорились обеспечить безопасность Украины до вступления в Альянс.

Кроме того, мы ранее информировали, что Украина получит полноценное приглашение в НАТО на Вашингтонском саммите Североатлантического альянса в апреле следующего года в случае победы в войне с Российской Федерацией.

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