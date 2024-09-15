Путин снова пригрозил "ядеркой": в МИД отреагировали на заявления "фюрера"

В Кремле угрожают, чтобы ослабить поддержку Украины, уверен министр.
Ядерные угрозы российского "фюрера" Владимира Путина не действуют. Именно поэтому союзники Украины не должны подвергаться им.
Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.
"Весной 2022 года он (Путин — Ред.) предупреждал о неслыханных последствиях, если Запад предоставит Украине оружие для обороны. Оружие предоставили. Путин ничего не сделал. Подобная риторика повторялась много раз в последние годы", — отмечает глава МИД.
По словам министра, когда диктатор РФ сталкивается с силой, он отступает и находит способы объяснить это своим людям
"Путин угрожает, чтобы ослабить поддержку Украины. Зато союзники должны ее усилить. Снять ограничения. Укрепить дальнобойность, воздушный щит, экономическую, энергетическую устойчивость Украины. Страх и промедление – это смерти и кризисы. Чтобы восстановить мир, нужна смелость, а не страх", – высказался Андрей Сибига.
Напомним, диктатор РФ Владимир Путин пригрозил Великобритании и Соединенным Штатам Америки и тем, что они будут "воевать" с Россией, если позволят Украине использовать ракеты большой дальности для ударов по целям в его стране.