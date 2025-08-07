Владимир Путин и Дональд Трамп / © Associated Press

Президент России Владимир Путин снова сыграл на слабостях президента США Дональда Трампа, «поманив его пальчиком» на личную встречу. Однако на самом деле при Путине не будет никаких предпосылок для разворота Кремля на Запад.

Такое мнение высказал политический аналитик Владимир Горбач.

«Итак, как и следовало ожидать, Путин снова сыграл на слабостях Трампа, поманив его пальчиком на личную встречу. И Трамп радостно схватился за тот пальчик», — говорится в заметке эксперта.

Он добавил, что это было не трудно, ведь президент США стремится встретиться с российским диктатором до встречи Путина с лидером Китая Си Цзиньпином в Пекине 1-4 сентября.

Горбач отметил, что Трамп хочет быть первее Си, но этого не произойдет.

«Но не будет. Это можно сказать определенно. Для разворота Кремля на Запад нужны хоть какие-то предпосылки, а их нет и при Путине уже не будет. Китай не позволит РФии проведения такого маневра. А сам факт существования Украины будет означать отсутствие предпосылок для этого. Что уж говорить о встрече Трампа и Путина с Зеленским… Путина с Зеленским?..» — резюмировал аналитик.

Напомним, в Белом доме заявили об инициативе российской стороны во время визита спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в Москву о проведении личной встречи Путина с Трампом.

Президент США анонсировал встречу с российским диктатором «очень скоро».

Как заявил госсекретарь США Марко Рубио, Вашингтон впервые получил четкие сигналы, «что Россия могла бы попросить, чтобы положить конец войне». Чиновник также сказал, что Трамп сможет провести встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским и Путиным при условии, что позиции Киева, Москвы и партнеров из ЕС удастся сблизить.