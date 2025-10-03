Путин снова угрожает Европе: в ISW ответили, что на самом деле скрывает его риторика

Владимир Путин. / © Getty Images

Президент-диктатор России Владимир Путин продолжает угрожать Европе в рамках информационных усилий, направленных на сдерживание Запада от ответа на враждебные действия Кремля. Накануне, выступая в Валдайском клубе, он сделал ряд заявлений и озвучил традиционные нарративы своего режима.

Новые заявления русского "фюрера" оценили аналитики Института изучения войны ( ISW ).

Прежде всего, американские специалисты отмечают, что Путин сделал свои заявления во время ежегодного выступления в Валдайском клубе, международном дискуссионном форуме. Там кремлевские чиновники, российские ученые и чиновники встречаются по обсуждению международных вопросов.

"Валдайский клуб служил полезным инструментом в многолетних усилиях Кремля по влиянию на политику Запада в пользу России", - подчеркнули в ISW.

Во время мероприятия Путин заявил, что Москва внимательно следит за «милитаризацией» Европы, мол, «никто не сомневается», что ответ России этого «не заставит себя долго ждать». По его словам, якобы Кремль оценивает, есть ли усилия Европы «просто болтовнями», или РФ должна принять «контрмеры», которые «будут очень убедительными».

Также кремлевский "фюрер" абсурдно заявил, что Российская Федерация вроде бы "никогда не инициировала военное противостояние", но предположил, что военная конкуренция с его страной "в конце концов плохо закончится для провокатора". В то же время предупреждение европейских лидеров об агрессии РФ является «чепухой» и попытками «разжечь истерию» в Европе.

"Путин пытается отказать европейских членов НАТО от усиления собственных оборонных усилий и оказания военной поддержки Украине, что противоречит собственным стратегическим целям РФ, утверждая, что Россия является угрозой для Европы только до тех пор, пока Европа сопротивляется целям Путина", - подчеркнули в отчете.

В ISW отмечают, что эта риторика Путина появилась после недавних вторжений российских и неидентифицированных беспилотников в воздушное пространство стран Европы с нарушением международных норм безопасности, а также гибридных и диверсионных операций Москвы против военных объектов и логистики НАТО.

"Россия также стремится посеять раздор и страх в Европе с помощью гибридных операций. В частности, в Польше, Германии и Литве. Путин, вероятно, имел целью использовать свое обращение в Валдайском клубе как место для этих замечаний, чтобы его различные информационные усилия, включая те, которые были направлены на Европу, охватывали не поддерживать Украину или защищаться от России”, - убеждены американские специалисты.

Напомним, диктатор РФ выступил с рядом заявлений , в которых прокомментировал текущую геополитическую ситуацию, отметив необратимость формирования многополярного мира. В частности, реагируя на попытки западных стран сохранить глобальную гегемонию, Путин использовал российскую пословицу: «Против лома нет приема, кроме другого лома».

The Economist пишет о том, что российские провокации заставляют страны НАТО усиливать оборону восточного фланга. Издание отмечает, что это может быть именно тем, чего хотел российский диктатор Владимир Путин. Он может надеяться, что это отвлечет НАТО от поддержки Украины.