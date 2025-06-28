Путин снова вспомнил о "денацификации" Украины: что на самом деле планирует "фюрер"

Владимир Путин. / © Associated Press

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Диктатор-президент РФ Владимир Путин не устает повторять традиционные кремлевские нарративы о "денацификации" и "демилитаризации" Украины. В частности, они направлены на дискредитацию страны.

Об этом говорится в новом отчете аналитиков Института изучения войны (ISW).

Американские специалисты отмечают, что Путин заявил, что Россия согласилась провести третий раунд переговоров в Стамбуле и продемонстрировала свою готовность к диалогу путем обмена военнопленными и погибшими в бою. Кроме того, "фюрер" обвинил Киев в якобы отказе принять тела некоторых погибших военнослужащих.

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В ISW отмечают: это утверждение диктатора необоснованно и является частью российской информационной кампании Москвы, которая изображает Украину якобы портящей обмен военнопленными и репатриацию погибших, чтобы "спровоцировать недовольство и деморализовать украинское общество, а также дискредитировать украинское".

Аналитики подчеркивают, что в разговоре с представителями россМИ Путин еще раз повторил долгосрочное утверждение о том, что НАТО обещало России никогда не расширяться на восток; что РФ "жестоко обманули", а противостоящие России западные страны сами "скоро умрут".

Кроме того, диктатор страны-агрессорки повторил, что РФ завершит свою войну против Украины только на условиях Кремля. По его словам, российские расходы по обороне направлены на достижение этой цели.

"ISW ранее отмечала, что условия России - "денацификация" и "демилитаризация" Украины, которых Россия требует с начала полномасштабного вторжения в феврале 2022-го - равносильны требованиям изменения режима, установления пророссийского марионеточного правительства в Украине и существенного ограничения способности Украины защищаться от будущей российской агрессии".

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Напомним, недавно Владимир Путин заявил, мол, Российская Федерация не ждет капитуляции Украины. Впрочем, он хочет, чтобы Киев согласился с возникшими «новыми реалиями». Речь идет о том, чтобы Украина официально согласилась с потерей оккупированных территорий.

Диктатор также разразился новыми угрозами в адрес . Он требует от Украины признать результаты так называемых референдумов на оккупированных территориях Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей. Якобы это, считает Путин, уже «свершившийся факт».

Дата публикации 21:39, 27.06.25 Количество просмотров 68 Лесть Трампу, решающая встреча с Зеленским и... Орбан! Главное с саммита НАТО от ТСН