Путин снова выдвинул требования по языку и церкви — в Украине ответили

Владимир Путин / © Associated Press

Реклама

Уполномоченная по защите государственного языка Елена Ивановская прокомментировала последние заявления президента РФ Владимира Путина по Украине. В частности, речь идет о его требовании предоставить русскому языку статус официального и легитимизировать московскую патриархию.

Об этом Ивановская сообщила на странице Уполномоченного по защите государственного языка.

"Путин в очередной раз пытается диктовать Украине свои условия: среди "требований", озвученных во время переговоров с Дональдом Трампом, — предоставить русскому языку статус официального и легитимизировать московскую патриархию. Эти требования – циничны и неприемлемы. Они не имеют ничего общего с правами человека или свободой выбора. раскол общества и возвращение нас в колониальный статус”, — подчеркнула Ивановская.

Реклама

Она также подчеркнула, что русский язык не просто “язык общения”, как пытается представить Кремль.

"Это инструмент имперской политики, которым столетиями насаждали неполноценность, уничтожали украинскую культуру и пытались стереть нашу идентичность. Московская патриархия - часть того же механизма покорения".

Ивановская отметила, что Украина уже заплатила высокую цену за право быть собой: "Тысячи жизней отданы на фронте, в наших мирных городах и селах - и каждое из них доказывает: наш язык, наша вера, наша культура не продаются и не обмениваются на призрачный "мир". Мы должны быть сознательными: уступки в языке".

Уполномоченная подытожила: "Шаг назад в языке - это шаг к потере государства. Украинский был, есть и будет единственным государственным языком. Наша сила - в собственном слове. Наша свобода - в украинском языке. Язык - это оружие. И мы не позволим его отобрать".

Реклама

Ранее The New York Times сообщил, что во время переговоров с президентом США Дональдом Трампом на саммите на Аляске 15 августа российский президент Владимир Путин озвучил требования русского языка и православной церкви Московского патриархата в Украине после завершения войны.