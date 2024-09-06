Путин снова заговорил о мире: что кроется за новым заявлением диктатора

Путин выдвинул условия для завершения войны. Но Запад отреагировал отрицательно, понимая, что РФ не стремится к миру.

Президент РФ Владимир Путин вновь очертил условия, после выполнения которых якобы согласится на переговоры с Украиной о прекращении войны. Украина считает условия Путина абсурдными и не воспринимает их всерьез.

Эксперт Вадим Денисенко объяснил, что стоит за очередным заявлением Путина о переговорах с Украиной.

"Все идет к тому, что ближе к новому году будет три мирных плана: план США (его рамки очерчены недавно в Foreign Affairs и сводятся к тому, что нужно как-то заморозить конфликт, не дать возможности его повторить и ждать смерти Путина). Украинский мирный план и план Китая, который, по большому счету, на этом этапе ничем не отличается от того, что озвучено в Foreign Affairs", — считает он.

Денисенко также объяснил позицию Китая.

Игра Китая, по его мнению, заключается в следующем:

Оформить полное лидерство в БРИКС

Зайти в ряд стран ЕС (не только в Венгрию), чтобы создать серьезный плацдарм для дальнейшего своего присутствия в Европе. Именно в этом контексте, между прочим, следует смотреть на принуждение Лукашенко к нормализации отношений Беларуси с соседями. Китай попытается сыграть в игру, где именно они могут гарантировать, что Путин не сойдет с ума окончательно после заморозки конфликта

"Во всей этой модели пока непонятно, как себя ведут США по отношению к Китаю. Потому что сейчас главная битва мира (точнее битва между КНР и США), не наша война, а битва за ЕС и Австралию. И мирный план по Украине – это часть этой великой битвы", — продолжил эксперт.

"В частности, хочу обратить внимание на то, что Польша хочет стать одновременно главным хабом Китая и США в Центрально-Восточной Европе (возвращаемся к нашему инфантильному представлению о мире). И мы должны на это активно обращать внимание, потому что после завершения войны мы имеем все шансы оказаться в условной зависимости от решений Варшавы", – написал он.

Возможны ли переговоры до выборов в США?

"По-моему, малореально, хотя и нельзя на 100% это отвергнуть. Но повторюсь, все решения главные игроки будут принимать не столько, исходя из ситуации в Украине, сколько из перспектив великой битвы за ЕС и Австралию. И это главный (кроме), военного, конечно) вызов для нас", — отметил Денисенко.

Напомним, Путин заявил, что РФ вроде бы готова разговаривать с Украиной, но не на основе "эфемерных требований", а на базе согласованных в Стамбуле параметров.

Канцлер Австрии Карл Негаммер, комментируя заявление Путина, предложил провести мирные переговоры между РФ и Украиной "без предварительных условий" и "на уровне глаз".

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