"Путин со мной не будет играть": Трамп сделал громкое заявление по переговорам

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп заявил, что Путин захватил бы всю Украину, не будь он главой Соединенных Штатов.

Об этом Трамп сказал, отвечая на вопросы журналистов в Овальном кабинете Белого дома сегодня, 14 августа.

Трампа спросили, будет ли завтра у Владимира Путина «сильная позиция».

«Ну, это он приехал в нашу страну», — отвечает президент США.

По его мнению, Путин «хотел бы увидеть соглашение».

«Я думаю, если бы я не был президентом, он бы захватил всю Украину, это война, которой никогда не должно быть. Если бы я не был президентом, по-моему, он бы гораздо охотнее захватил всю Украину, но я президент, и он не собирается со мной играть», — самоуверенно заявил глава Белого дома

Трамп также предложил Аляску как место проведения «второй встречи», которая, по его словам, хотела бы состояться «очень быстро». Очевидно, речь идет о переговорах между Путиным и Зеленским, которые, возможно, могут состояться после переговоров Трампа и российского диктатора.

«Если встреча с Путиным закончится плохо, она будет скорой. Если это будет хорошая встреча, мы достаточно скоро достигнем мира. Вы это увидите», — добавил президент США.

В то же время он уклонился от прямого ответа на вопрос о том, награждает ли сам саммит на Аляске Россию за вторжение в Украину.

«Я думаю, что мы имеем ситуацию, которая никогда не должна была начаться, она никогда не должна была начаться. Это не началось во время моего правления, и в течение четырех лет это даже не обсуждалось. Я видел, что это произойдет, после того как я ушел, я видел, что происходит… все виноваты, Путин виноват, они все виноваты», — заявил американский лидер.

Ранее ТСН.ua собрал главные заявления сегодняшнего интервью американского президента Трампа для Fox News.

В частности, Трамп заявил, что считает российского главу Владимира Путина готовым к заключению соглашения. Кроме того, он выразил готовность ввести дополнительные санкции против России.