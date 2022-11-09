Путин собирается передать власть и рассчитывает на гарантии: аналитик назвал согласованного кандидата

Путин намерен передать власть. Этот процесс он хочет запустить в этом году, если все будет удачно для него. Для него это вопрос того, какое "наследие" он оставит после себя, ведь власть выгодно передавать на пике могущества.

Об этом рассказал историк и политический аналитик Валерий Соловей в эфире YouTube-канала "Гроші".

"Если бы не было 24 февраля и он продолжил бы передачу власти, начатой еще осенью, то он бы остался в истории России как человек, поднявший Россию с колен. Это была бы не точная картина, я говорю об образе, который был бы у российских медиа и который бы вошел в учебники истории. А потом говорили бы: "А за Путина нас все боялись, а вот эти слабаки все сдали". Но он совершил роковую ошибку: он проиграл все свое наследие. Это полный провал", — объяснил Соловей.

Для Путина передача власти – это вопрос не просто репутации, имиджа, но вопрос уже даже личного выживания, отмечает аналитик.

"Как говорят мне военные: в России могут простить вождю все, что угодно кроме военного поражения. Кремль сейчас находится на грани военного поражения, и российские военные это прекрасно понимают", — говорит Соловей.

По его словам, Путни согласился на предложенного ему основного кандидата на президентское кресло – сына Николая Патрушева Дмитрия.

"Именно по линии Патрушев-Салливан идут консультации США и России. Вторая линия – это Ушаков. Но Патрушев важнее", – говорит он.

По словам Соловья, среди обсуждаемых вопросов с американцами две линии – одна из них – это не применение ядерного оружия, а вторая линия – это вопрос, как выйти из российско-украинской конфронтации, а третья линия – это вопрос транзита власти.

"Эти лени все тесно переплетены. Путин рассчитывает попытаться управлять, когда уйдет в тень. Его с Патрушевым связывают тесные отношения. Возможно, он рассчитывает на максимальные гарантии. У Патрушева есть одно важное качество — он из тех людей, котоые выполняют свои обещания. Но я бы не сказал, что Путин гарантирует себе сладкую жизнь пенсионера. Скорее всего, для него все закончится грустно. Альтернатива: взять с собой весь мир. Он дошел до такого состояния, когда готов забрать с собой всех", — сказал историк.

Смена власти в РФ

Из-за неудач России на украинском фронте в кулуарах снова заговорили о том, кто может заменить Владимира Путина на должности президента.

В российских элитах зреет недовольство. В СМИ проникают сведения, что в близких к Кремлю кругах тайно обсуждают перечень преемников Путина на случай его отстранения от власти. По сообщениям NewsWeek, пятерка возможных кандидатов выглядит так:

экспрезидент и бывший премьер России Дмитрий Медведев ;

; первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кериенко;

министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев, а также его отец - председатель Совета безопасности РФ Николай Патрушев ;

а также его отец - председатель Совета безопасности РФ ; основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин.

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