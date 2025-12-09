Президент России Владимир Путин / © Associated Press

Реклама

Президент России Владимир Путин активно пытается выдавать свою экономику за способную поддерживать затяжную войну, чтобы усилить ложный нарратив о неизбежности победы РФ. Однако, экономические решения Кремля свидетельствуют о значительно худшем состоянии дел, а эти заявления Путина направлены на то, чтобы заставить Запад и Украину пойти на уступки сейчас.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW)

Путин заявил, что к концу 2025 года прирост ВВП России составит около 1%, а инфляция будет на уровне или ниже 6%. По прогнозам Центробанка, в 2026 году инфляция может достичь 4-5%. Он настаивает, что российская экономика способна постепенно наращивать «экономический импульс» при условии низкой безработицы и умеренной инфляции.

Реклама

Премьер-министр России Михаил Мишустин добавил, что за последние три года ВВП вырос примерно на 10% несмотря на «беспрецедентное» санкционное давление, и что экономика якобы способна «двигаться вперед», несмотря на «попытки сдержать ее развитие».

Впрочем, реальные экономические шаги Кремля свидетельствуют о значительно худшей ситуации, чем озвучивает Путин.

Активизация заявлений об устойчивости экономики совпала с подготовкой ко встрече между США и Россией, состоявшейся 2 декабря в Москве.

"Путин, вероятно, пытается убедить Соединенные Штаты, что усиление санкций не будет иметь ожидаемого эффекта на российскую экономику и не заставит его пойти на уступки для завершения войны против Украины. Стоит также отметить, что Путин в своих экономических речах не упоминает о войне в Украине, вероятно, чтобы скрыть связь между российскими потерями на поле боя и экономическими проблемами», — говорится в сообщении ISW.

Реклама

Создается впечатление, что Кремль пытается усилить месседж о якобы прочности экономики одновременно с продвижением ложного утверждения о неизбежности российской победы.

«Оба нарратива призваны подтолкнуть Запад и Украину к тому, чтобы они пошли на уступки сейчас – из-за страха перед усилением и затягиванием российских боевых действий в будущем», — считают аналитики.

Институт изучения войны отмечает, что у Запада и Украины и дальше есть рычаги влияния на ключевые военные и экономические слабости России, способные заставить Кремль к реальным переговорам, и что никакой неизбежности победы агрессора нет.

К слову, эксперт Берлинского центра Карнеги Александр Габуев считает, что у Кремля осталось средств только на 12-18 месяцев войны. Габуев отмечает, что Путин не чувствует давления и дальше выдвигает далеко идущие требования, поскольку россияне считают, что могут затягивать переговоры. В то же время немецкий военный эксперт Карло Масала призывает к осторожности с конкретными сроками, поскольку финансовые и политические резервы России до конца неизвестны.