Путин солгал об окружении ВСУ в районе Купянска и Покровска и заявил о желании прекратить огонь

Президент России Владимир Путин / © Associated Press

Дополнено новыми материалами

Президент России Владимир Путин солгал о том, что украинские войска в Купянске оказались в окружении. В то же время диктатор заявил о готовности на время прекратить боевые действия в зоне окружения.

Заявления главы Кремля распространяют российские средства массовой пропаганды.

Путин утверждает, что Силы обороны Украины якобы заблокированы в Купянске и Покровске, и находятся в окружении. На самом деле это не так.

Диктатор добавил, что российские войска не против пустить в зоны окружения ВСУ работников СМИ, в частности украинских и зарубежных.

По словам президента России, политическое руководство Украины должно принять решение о судьбе своих граждан, находящихся в окружении.

Путин также заявил о готовности прекратить боевые действия в зоне окружения украинских войск на то время, пока там будут находиться журналисты.

Напомним, накануне президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Покровск на сегодня является главной целью российской армии, и что Киев наращивает там оборону. Зеленский также отметил, что хотя оккупанты хотели сделать Купянск одной из основных целей, сейчас российская армия не имеет там таких возможностей.

Что касается Покровска, то сейчас известно, что там продолжаются городские бои. 29 октября захватчики вывесили российский флаг на стелле Покровска, и уже через час его уничтожили ВСУ.

По данным 7-го корпуса ДШВ ВСУ, враг задействовал около 11 тыс. военных для попытки окружения Покровской агломерации, накопив в целом примерно 27 тыс. человек, около 100 танков и значительное количество бронетехники. Российские подразделения уже действуют пехотными группами в окрестностях Покровска, в частности южнее железной дороги, с целью продвинуться на север и северо-запад и частично окружить город. Однако Силы обороны Украины продолжают эффективную оборону, удерживая ключевые позиции.