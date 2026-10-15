Владимир Путин / © Associated Press

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«Фюрер» РФ Владимир Путин всячески пытается демонстрировать единство общества вокруг войны против Украины. Впрочем, реальные настроения в России могут быть совсем другими.

Об этом говорится в материале Daily Express.

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Выехавшая в Германию эксжурналистка Александра Прокопенко после начала полномасштабного вторжения РФ в 2022-м отмечает, что все больше россиян недовольны войной и пытаются избежать мобилизации. Вторжение в Украину и его экономические последствия усугубляют разочарование властью. Некоторые россияне, как утверждает Прокопенко, называют Путина «дураком» и считают, что он «с ума сошел».

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В то же время, часть населения опасается, что ядерная война может стать реальностью. Люди все чаще начинают открыто говорить о своем недовольстве, несмотря на риски преследований.

По словам Прокопенко, «фюрер» правит своей родиной железной рукой. Даже детям каждый день промывают мозги в школе, заставляя их поддерживать войну. В то же время в России критиков власти могут заключить в тюрьму или объявить «иностранными агентами».

По словам журналистки, наиболее активно поддерживать Путина продолжают представители элит, получающих выгоду от войны. Однако даже среди них ситуация может меняться на фоне украинских ударов по российской территории, потому что атаки на НПЗ и большие склады стали все более заметной частью российской реальности. Прокопенко считает, что российская экономика оказалась в «зоне смерти».

«Это метафора для альпинистов: высота, на которой ваш организм начинает потреблять собственные ткани и не может восстановиться», — пояснила журналистка.

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По ее мнению, этот процесс очень медленной эрозии режима или большого кабума — резкого и непредсказуемого потрясения. Одним из возможных изменений в будущем она назвала возраст российского диктатора — Путину 73 года. Он находится у власти уже 26 лет.

Последние публичные появления Владимира Путина повлекли за собой новые предположения о возможном ухудшении его здоровья. В частности, внимание привлекли сбивчивые речи «фюрера» и дрожь рук. В то же время, эти наблюдения сами по себе не подтверждают проблем со здоровьем.

«Все диктаторы смертны. Путину 73 года. Конечно, он может править еще десять лет, но достаточно одного инсульта — и будущее может быть совсем другим», — заявила Александра Прокопенко.

Своими наблюдениями о трансформации российской элиты под влиянием войны против Украины она поделилась в книге «От властителей до слуг: как война против Украины изменила элиту России».

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Напомним, служба внешней разведки сообщает, что Кремль хочет воевать до 2045 года. Москва уже ведет против европейских стран гибридную войну, параллельно прорабатывая сценарии прямых военных конфликтов с Европой. По данным СЗРУ, в разных странах находятся около четырехсот сотрудников российских спецслужб.

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