"Путин совершил катастрофическую ошибку, напав на Украину" — Джонсон

Борис Джонсон в очередной раз подчеркнул, что Великобритания на стороне Украины.

Выступая на конференции Консервативной партии в Блэкпуле, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что страна стоит на стороне народа Украины.

"С каждым днем ​​героического сопротивления Украины становится очевидным, что Путин совершил катастрофическую ошибку", – сказал он.

Об этом пишет CNN.

Джонсон отверг идею, что Путин начал полномасштабное вторжение в Украину из-за беспокойства по поводу вступления страны в НАТО.

"Он испугался Украины, потому что в Украине свободная пресса. А в Украине были свободные выборы, и с каждым годом Украина продвигалась, не всегда легко, к свободе, демократии и открытым рынкам, он боялся украинского примера и боялся неявного упрека себе", – сказал Джонсон.

Он подчеркнул, что "в путинской России вас садят в тюрьму на 15 лет только за то, что вы назвали вторжение вторжением. И если ты выступишь против Путина на выборах, тебя отравят или застрелят".

Путин ощущает угрозу со стороны Украины, и важно, чтобы вторжение Москвы провалилось, сказал Джонсон, поскольку Путин не остановится в Украине.

Напомним, Борис Джонсон раскритиковал реакцию Запада на аннексию Крыма в 2014 году.

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