"Путин совершил ошибку": Байден и Столтенберг послали четкий сигнал РФ накануне саммита НАТО

Президент США отметил, что более 40 стран мира привержены сохранению независимости Украины: "Думаю, это очень четкое сообщение".

Одной из ключевых тем встречи генсека НАТО Йенса Столтенберга с президентом США Джо Байденом в преддверии саммита Альянса в Вильнюсе стала долгосрочная поддержка Украины.

Об этом сообщает "Голос Америки".

Что сказал Столтенберг о саммите НАТО

До начала переговоров в Белом доме Столтенберг и Байден отметили совместные усилия стран НАТО в поддержке Украины. Так, генсек Альянса заявил о своей надежде, что по итогам саммита страны-члены усилят поддержку Украины. Столтенберг подчеркнул, что помогать Украине – в интересах безопасности всех стран НАТО.

"Чем больше территории украинцам удастся освободить (при контрнаступлении – ред.), тем сильнее они будут за будущим столом переговоров. И тем вероятнее то, что в какой-то момент президент Путин поймет, что он никогда не сможет выиграть свою агрессивную войну на поле боя", – сказал Столтенберг.

Он подчеркнул, что грубое российское вторжение в Украину стало не только нападением на само государство, но и ключевые ценности и свободу людей повсюду.

"Поэтому президенту Путину нельзя позволить выиграть эту войну, потому что это будет не только трагедией для украинцев, но и сделает мир более опасным", – пояснил генсек Альянса.

Он добавил, что победа России в войне стала бы посланием другим авторитарным лидерам по всему миру, в частности, Китаю, что те могут достигать своих целей военной силой.

"Тогда мы станем более уязвимыми. Так что в интересах нашей безопасности — поддерживать Украину", — отметил Столтенберг.

Во время совместного выхода к прессе с госсекретарем США Энтони Блинкеном генсек Альянса заявил: "Военная поддержка Украины со стороны НАТО и партнеров меняет ситуацию на поле боя прямо сейчас, поскольку украинцы начали наступление, они только начали, но набирают силу".

Заявление Байдена

Президент США поблагодарил генсека НАТО за его мощное лидерство.

О предстоящем саммите Альянса Байден сказал: "Более 40 стран привержены (сохранению – ред.) независимости Украины. Думаю, это очень четкое сообщение. С Божьей помощью мы сохраним это единство".

"Путин совершил ошибку. Он надеялся на "финляндизацию" НАТО, а получил "натовизацию" Финляндии и, надеюсь, вскоре Швеции", — констатировал американский лидер.

Ожидание Украины от саммита НАТО

Саммит Альянса состоится в Вильнюсе 11-12 июля. На него приглашен и президент Украины Владимир Зеленский. Он отмечал, что на саммите Украине нужно "четкое" приглашение в НАТО и гарантии безопасности на период, пока государство еще не будет членом Альянса. В то же время глава государства отмечал – Украина понимает, что не войдет в НАТО, пока идет война, и не ожидает войск Альянса на своей территории.

Похожее заявление сделал и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Он сказал, что на вильнюсском саммите НАТО Украина ждет "четкий шаг к членству" в Альянсе. "В идеале это должно быть приглашение к членству, но я думаю, что НАТО будет играть в более мягкие формулировки", — отмечал министр.

Как сообщил накануне заместитель министра обороны Украины Владимир Гаврилов, Украина на саммите НАТО получит алгоритм вступления в Альянс.

Украина в НАТО: встреча лидеров трех стран, кто настаивает на ускорении вступления, а кто боится

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