Генсек НАТО Марк Рютте / © Associated Press

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Российский диктатор Владимир Путин совершил ошибку, отправив на переговоры с Украиной должностных лиц низкого уровня. Диктатор знает, что «мяч на его поле».

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на генсека НАТО Марка Рютте, цитируемого la Repubblica.

Соответствующее заявление Рютте сделал накануне саммита Европейского политического сообщества в столице Албании, где также присутствует президент Украины Владимир Зеленский.

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Генсек НАТО считает, что Путин должен серьезнее относиться к вопросам, касающимся урегулирования войны РФ против Украины. По его мнению, Европа и США должны продолжать оказывать давление на российского диктатора.

«Он (Путин — ред.) очень хорошо знает, что мяч на его поле. Он совершил ошибку, отправив делегацию низкого уровня. Я думаю, что это очень хорошо, что Украина села за стол переговоров. Я очень доволен ролью, которую играют США», — сказал Рютте.

Что предшествовало

Напомним, в Стамбуле начались первые прямые переговоры Украины и России.

Делегацию РФ на переговорах с Украиной возглавляет советник «фюрера» Владимир Мединский. В состав также вошли заместитель главы МИД Михаил Галузин, заместитель министра обороны Александр Фомин и глава разведки Игорь Костюков. Издание Reuters отмечает: Путин отправил делегацию, которая не сможет принимать решения, в частности потому, что речь идет о чиновниках «низшего звена».

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Украина не очень обрадована составу представителей РФ. Владимир Зеленский считает, что уровень российской делегации больше похож на бутафорский. Впрочем, украинская сторона все-таки встретится с российской. Зеленский подчеркнул, что отправил чиновников во главе с министром обороны Рустемом Умеровым на встречу «из уважения к президентам Трампа и Эрдогана».

Отметим, что диктатор РФ Владимир Путин 11 мая заявил о необходимости возобновления прямых переговоров с Украиной. Владимир Зеленский ответил, что будет ждать лично «фюрера» в Турции. Впрочем, в Кремле заявили, что шанса на участие Путина в переговорах нет. После этого украинский лидер подчеркнул, что «фюрер» не прилетел на переговоры, поэтому «мне, главе СБУ и начальнику Генштаба в Стамбуле делать нечего».