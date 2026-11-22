Владимир Путин. / © Associated Press

Реклама

В России система передачи власти больше не напоминает традиционные сценарии смены лидера. Похоже, «фюрер» Владимир Путин, похоже, не собирается назначать конкретного преемника. Он начал масштабную перестройку властной вертикали, чтобы обеспечить долговечность своего режима через постепенное изменение поколений и перераспределение управленческих полномочий.

Как сообщает The Moscow Times, пишут Wiadomości.

Реклама

После очередного переизбрания в 2024 году Путин сосредоточился не на поиске одного наследника, а на формировании сети отданных ему управленцев, которые переберут на себя ежедневное руководство государством. Хозяин Кремля стремится настроить режим на работу своего рода «автопилота». С этой целью он формирует целую группу лояльных исполнителей и влиятельных администраторов, которые будут выполнять ключевые функции в системе власти.

Реклама

В то же время, сам диктатор оставляет за собой роль главного арбитра и контроль над силовыми структурами. Он следит, чтобы ни один из второстепенных представителей власти не сосредоточил в своих руках достаточно ресурсов, чтобы стать самостоятельным центром влияния и потенциальной угрозой для него.

Последние кадровые перестановки в России отражают именно такую модель. В частности, премьер-министр Михаил Мишустин и другие представители старой команды властей постепенно теряют влияние, тогда как младших чиновников выдвигают на ведущие позиции.

Наместники Путина — кто они

По данным подробного мониторинга, проведенного аналитическим центром New Eurasian Strategies Centre, ядро новой властной команды Кремля формируют 13 так называемых «лейтенантов» или наместников Путина. В то же время представители младшего поколения чиновников все активнее вытесняют влиятельных представителей старой гвардии.

Среди самых влиятельных фигур последних лет аналитики выделяют:

Реклама

Денис Мантуров — первый вице-премьер, ответственный за военно-промышленный комплекс; он постепенно наращивает политическое влияние и укрепляет личные связи с Владимиром Путиным.

Игорь Краснов — председатель Верховного суда, который проводит масштабную перестройку российской судебной системы.

Александр Новак — вице-премьер, ответственный за энергетический сектор и экономику, выполняет роль антикризисного менеджера.

Максим Орешкин — влиятельный помощник диктатора по экономической политике и технологиям.

Алексей Дюмин — эксохранитель Путина, занимающий должность секретаря Госсовета и помощника диктатора; В течение многих лет его считали одним из потенциальных претендентов на самые высокие посты в России.

Феодализация власти в России

Издание пишет, что смена поколений во власти РФ происходит не только благодаря продвижению технократов. В статье Atlantic Council говорится, что российская система все больше приобретает феодальные черты. Дети близких друзей Путина и его родственники получают стратегически важные должности в государственном аппарате и бизнесе.

Среди новых влиятельных фигур — Анна Цивилева, двоюродная родственница диктатора, назначенная заместителем министра обороны. Усилил свои позиции Дмитрий Патрушев, ставший вицепремьером. В то же время влияние его отца, бывшего секретаря Совбеза Николая Патрушева, было ограничено.

Дочери кремлевского фюрера — Екатерина Тихонова и Мария Воронцова, а также такие фигуры, как Кирилл Дмитриев, тоже расширяют свои неформальные сферы влияния в экономике и государственном управлении.

Однако Путин не спешит передавать полный контроль ни одному из семейных кланов. Он поддерживает постоянное соперничество между различными группировками, не позволяя ни одной из них сосредоточить чрезмерную власть.

Реклама

Милитаризация государственного аппарата

В то же время, для низших и региональных звеньев власти Кремль ввел своеобразный идеологический фильтр, адаптированный к условиям войны. Важную роль в этом процессе играет президентская программа «Время героев». Ее фактически создали как карьерный лифт, благодаря которому оккупанты-ветераны и участники «СВО» получают возможность непосредственно попадать в госадминистрации и органы управления РФ.

Издание отмечает, что привлечение военных к государственному аппарату усиливает его милитаризацию и сплачивает элиты вокруг российского диктатора Владимира Путина. Это, по оценке авторов анализа, уменьшает возможность внутреннего раскола в наиблежайшей перспективе.

Вместо того чтобы готовиться к уходу от власти, фюрер формирует команду управленцев, которые зависят от его личного доверия и должны обеспечивать функционирование режима даже после 2030-го.

Напомним, «ядерный чемодан» Путина приехала с ним в Китай на саммит АТЭС. Этот чемодан называется «Чегет». Это специальное переносное устройство защищенной связи, посредством которого президент РФ может поддерживать связь с центральным командованием вооруженных сил. Через эту систему передают приказы, в том числе о применении ядерного оружия.

В то же время, ранее президент США Дональд Трамп пожалел Путина, потому что пятый год не может завершить войну. В то же время, американский лидер заверил, что имеет хорошие личные отношения с главой Кремля. Он также заявил, что не хочет подогревать слухи об их взаимоотношениях, якобы распространяемых демократами во время избирательной кампании.

Новости партнеров

Новости партнеров