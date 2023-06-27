Путин создает внутреннюю армию для защиты Кремля — Подоляк

Росгвардия получит танки и другую тяжелую технику после мятежа Пригожина.

Руководство Росгвардии Виктор Золотов заявил, что после мятежа боевиков террористической ППК "Вагнер" его ведомство получит тяжелую военную технику. В Офисе президента заявили, что это создание внутренней армии для защиты Кремля.

Об этом в Twitter написал советник главы ОП Михаил Подоляк.

Он прокомментировал слова Золотова о том, что Росгвардия получит танки и другую тяжелую технику после мятежа Пригожина и диктатор Путин уже дал разрешение на это.

Подоляк отметил, что Путин пытается как-то оправдаться за ситуацию с мятежом "вагнеровцев", награждая "защитников Москвы". Таким образом, диктатор пытается всех убедить, что российское общество остается "консолидированным".

"Но главное – официально превратить Росгвардию Золотова во внутрикремлевскую армию 2.0 с тяжелой техникой", – написал советник главы ОП.

Напомним, ранее сообщалось, что российский диктатор Владимир Путин заявил, что террористическая частная военная компания "Вагнер" полностью обеспечивалась на средства российского бюджета.

Кроме того, мы ранее информировали, что западные союзники посоветовали Украине не наносить удары по России во время бунта предводителя "Вагнера" Евгения Пригожина.

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