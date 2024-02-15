Путин сожалеет, что не начал полномасштабную войну в Украине раньше

Президент-диктатор РФ Владимир Путин заявил, что сожалеет, что его армия не начала полномасштабное вторжение в Украину раньше.

Об этом он заявил в интервью ведущему Павлу Зарубину одного из пропагандистских телеканалов, комментируя ход войны.

"Единственное, о чем мы можем сожалеть, – это о том, что не предприняли активных действий раньше", – цинично заявил кремлевский "фюрер".

Российский диктатор повторил, что Украина вроде бы не хотела мира после 2014-го и не выполнила Минские соглашения. В то же время, по словам Путина, Запад под этим предлогом "накачивал Украину оружием". Впрочем, он заявил, что не связывал начало так называемого "сво" в Украине с угрозой нападения НАТО на РФ.

Напомним, в интервью скандальному американскому журналисту Такеру Карлсону диктатор РФ Владимир Путин заявил, что развязал войну против Украины якобы для защиты русскоязычных и для того, чтобы страна не представляла угрозу России путем вступления в НАТО.

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