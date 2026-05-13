Путин "спалился" истерикой из-за безумных потерь на фронте впервые за годы: ISW объяснили, зачем РФ достает "ядерку"

Демонстративные заявления Владимира Путина по поводу межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат» могут быть попыткой отвлечь внимание от ухудшения ситуации для российской армии на фронте. К такому выводу пришли аналитики, оценивая ход весенне-летнего наступления РФ 2026 года.

Об этом пишет ISW.

Несмотря на громкие заявления Кремля об успехах, темпы продвижения российских войск постепенно снижаются еще с октября 2025 года. На это повлияли усиление украинских ударов по тыловым целям и рост потерь оккупационной армии.

«Поозерство Путина относительно МБР „Сармат“, вероятно, направлено на то, чтобы отвлечь внимание от ухудшения результатов России на поле боя», — пишут аналитики.

Аналитики отмечают, что в апреле 2026 года российские войска впервые за длительное время фактически потеряли больше территорий, чем захватили. В то же время уровень набора новых военных в РФ опустился ниже уровня компенсации потерь.

Кроме того, украинские силы за последние месяцы вернули часть Купянска, освободили более 400 квадратных километров на юге и возобновили контроль над несколькими населенными пунктами в Запорожской области.

«Украинские силы заставили Россию выбирать между защитой от контратак и перекидыванием ресурсов на приоритетные участки фронта. Выбор, смущающий Путина, чья теория победы зависит от фасада, будто российские войска одновременно продвигаются по всему театру военных действий и близки к разрушению украинских линий», — говорится в материале.

Эксперты отмечают, что, несмотря на постоянные штурмы РФ, украинская оборона продолжает удерживать позиции и перехватывать тактическую инициативу на отдельных направлениях.

Напомним, Путин уже по меньшей мере в десятый раз обещает в ближайшее время поставить межконтинентальную ракету «Сармат» на боевое дежурство, однако реальное развертывание комплекса до сих пор не подтверждено. Эксперты отмечают, что Кремль использует тему Сармата как элемент ядерного шантажа и информационного давления на фоне проблем российской армии на фронте.

По данным аналитиков, с 2021 года сроки ввода ракеты в эксплуатацию постоянно переносятся, а большинство испытаний были неудачными. В то же время, Россия вынуждена спешить из-за исчерпания ресурса старых ракет «Воевода», которые до сих пор остаются основой ядерного арсенала РФ.

В Центре противодействия дезинформации подчеркнули, что активизация заявлений о «Сармате» связана с отсутствием заметных успехов оккупантов в войне против Украины.

