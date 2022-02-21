Путин срочно созывает "большой" Совет безопасности РФ: что известно

На Совете безопасности выступят сам Путин и другие спикеры.
Президент страны-агрессора Владимир Путин сегодня, 21 февраля, проведет внеочередное заседание Совета безопасности РФ.
Об этом рассказал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, сообщает "Интерфакс".
"Это — большой Совет безопасности. Это нерегулярное заседание", — сообщил Песков.
Тему заседания он пообещал сообщить позднее. Известно, что на Совете безопасности выступят сам Путин и другие спикеры.
Также Песков сообщил, что президент страны-агрессора планирует провести сегодня несколько международных телефонных разговоров. С кем именно — не уточнил.
Ранее сообщалось, что РФ бросила больше сотни своих солдат на вокзале вблизы границы с Украиной.
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