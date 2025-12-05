Путин срывает переговоры и откровенно угрожает: в ISW предупреждают об опасных сигналах

© Associated Press

Диктатор-президент России Владимир Путин подтвердил приверженность своим первоначальным военным целям в Украине и нежелание идти на компромиссы. Он пытается формировать международное информационное пространство во время продолжающегося переговорного процесса.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны ( ISW ).

Американские аналитики проанализировали интервью Путина англоязычному новостному журналу India Today. В разговоре "фюрер" заявил, что Россия завершит войну в Украине, когда достигнет поставленных перед началом так называемой "сво" целей. По его словам, Киев должен понять, что «лучший способ» решить войну – согласиться на мирное урегулирование, подобно тому, которое Россия пыталась навязать Украине в 2022-м, ссылаясь на Стамбульское соглашение. Она означала полную капитуляцию Украины.

Он нагло подчеркнул, что РФ хочет «защитить» этнических россиян, русский язык и Русскую православную церковь в Украине. Это акцентируют в ISW оправдания, которые Кремль часто использует для своего требования по устранению действующего украинского правительства и его замене пророссийским правительством. Упомянул диктатор и требование, чтобы НАТО не расширялось дальше.

"ISW продолжает оценивать, что Путин, в частности, начал свое полномасштабное вторжение, чтобы уничтожить НАТО и захватить контроль над всей Украиной. Его первоначальные военные требования включают не только требования Украины, но и НАТО и Запада", - отметили в отчете.

Аналитики отмечают, что Путин пытается ошибочно представить свои военные цели как географически ограниченные исключительно Донецкой и Луганской областями. Мол, у РФ «не было другого выбора», кроме как признать так называемые ДНР и ЛНР. Якобы он предлагал Украине вывести свои войска с территории Донбасса во избежание боевых действий в 2022-м, но Киев отказался. Теперь Россия, пригрозив "фюрер", захватит всю территорию этих областей военным путем.

В интервью индийскому медиа Путин попытался скрыть отказ от последнего мирного предложения США. Мол, там есть пункты, с которыми Россия не может согласиться, но что он не будет больше деталей, чтобы «не сорвать» мирный процесс.

"ISW продолжает считать, что Кремль намеренно воздерживается от публичного обсуждения встречи 2 декабря, чтобы скрыть отказ России от мирного предложения США и Украины, который не учитывал все абсолютистские военные требования России", - отметили в отчете.

Другие кремлевские чиновники также продолжали публично демонстрировать свою преданность первоначальным военным целям Путина. ISW продолжает оценивать, что Москва предпринимает широкие усилия когнитивной войны накануне и во время текущего переговорного процесса, целью которого является изобразить победу России на поле боя как неизбежную и неизбежную, чтобы Украина и Запад должны были уступить ее требованиям сейчас.

"Однако военная победа России не является неизбежной или неизбежной, и Запад сохраняет значительную роль в том, как завершится война России против Украины", - подытожили в Институте.

Напомним, Путин сделал неожиданное заявление о возобновлении Советского Союза. Мол, это было бы "бессмысленным". Причиной распада СССР Путин назвал «систему» того времени и заявил, что не нужно «искать виновных».

Кроме того, он придумал новую причину войны в Украине. Вроде бы, так называемая «специальная военная операция» является не началом войны, а якобы «попыткой ее закончить». Также российский «фюрер» заявил, что это якобы, напротив, «Мероприятие развязало войну против России украинскими руками».