Путин ссылается на концепцию "терроризма", чтобы оправдать репрессии на оккупированных территориях — ISW

Президент России Владимир Путин во время встречи с СНБО 5 апреля назвал усилия России по консолидации контроля над оккупированными территориями Украины по вопросам внутренней безопасности и верховенства права.

Он призвал к продолжению экономической, правовой и социальной интеграции временно оккупированных Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей Украины в состав Российской Федерации и отметил важность усилий России по «восстановлению» оккупированных территорий в содействии процессу интеграции.

Об этом пишет ISW.

Российский диктатор также обвинил Украину в угрозах гражданскому населению на оккупированных территориях и подчеркнул недавние террористические атаки на оккупационных чиновников и правоохранительные органы, имея в виду атаки украинских партизан на оккупационные органы.

Путин отметил необходимость активизации правоохранительных операций для защиты от таких атак и призвал к активизации участия местных граждан Украины в правоохранительных процессах, явно поощряя коллаборационистов и информаторов на оккупированных территориях.

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В частности, Путин ссылался на концепцию «терроризма» и угрозы внутренней безопасности России, чтобы оправдать внутренние репрессии, и, вероятно, создает условия для дальнейших репрессий и разгона правоохранительных органов на оккупированных территориях, используя подобные основания.

Напомним, ранее Владимир Путин в очередной раз повторил бред, что Вашингтон "виновен" в войне РФ против Украины.

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