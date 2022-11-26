Путин станет "Сталиным 21 века": Моравецкий призвал как можно быстрее остановить имперский террор России

Польша считает, что Путина следует как можно быстрее остановить, иначе он станет "Сталиным 21 века", а Украину превратит в "платформу смертельных игр".

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал остановить Путина от "имперского террора", который он совершает в Украине, потому что иначе российский диктатор станет "Сталиным 21 века".

Об этом Моравецкий сказал 26 ноября во время проходящего в Киеве саммита по глобальной продовольственной безопасности.

"Голод и война — это методы слабых империй, которые обречены на смерть и не могут предложить миру ничего цивилизационного. Массовые обстрелы гражданских объектов доказывают, что Россия перешла от имперской войны к имперскому террору. Путин снова хочет использовать те элементы, которые неоднократно разрушали государства в центре Европы. Если мы позволим Путину продолжать на этом пути — он станет "Сталиным 21 века", а Украина снова станет платформой этих смертельных игр", — отметил Моравецкий.

По его словам, Украине необходима военная и финансовая поддержка, но этого недостаточно. Украина должна стать экономически независимой.

"Украине недостаточно победить Россию военным путем, ей также нужно выпутаться из паутины экономической зависимости, в которую Россия запутала ее десятилетие. Империи не прекращают вести войны, они делают лишь небольшие перерывы между ними. Мы не можем вернуться к сотрудничеству с Россией, ведь это будет возвращение к войнам", — подчеркнул Моравецкий.

Напомним, Путин все настойчивее пытается втянуть Лукашенко в войну с Украиной. В свою очередь сам белорусский диктатор хочет избежать такой роли, поэтому Кремль спланировал радикальный вариант привлечения белорусской армии к этой войне. Россия может ликвидировать самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко с целью получить контроль над его войском и воспользоваться им в войне с Украиной.

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