Путин становится вассалом Китая: анализ The Telegraph о геополитической катастрофе Кремля

Президент России Владимир Путин / © Getty Images

Реклама

Несмотря на временные финансовые выгоды от высоких цен на нефть из-за войны в Иране, геополитическое влияние президента России Владимира Путина стремительно разрушается. Ставка на создание альтернативного союза диктатур оказалась проигрышной: у России нет ресурсов, чтобы защитить своих союзников. В Центральной Азии Москву активно вытесняет Китай. Россия превращается в его «сырьевую базу», теряя реальный суверенитет.

Об этом говорится в статье The Telegraph.

Для Путина война вокруг Ирана выглядит одновременно и как лучшие, и как худшие времена.

Реклама

Финансовый выигрыш России от войны в Иране

С одной стороны, резкий скачок цен на нефть временно помог наполнить российский бюджет, который постепенно сокращается. Базовая мировая цена на нефть почти удвоилась с начала года — примерно с 60 долл. за баррель до около 110 долл., после чего снова начала снижаться. Дальнейшее развитие ситуации зависит от того, будет ли продолжаться конфликт, и от того, будет ли оставаться открытым Ормузский пролив, через который перевозится треть мировых объемов нефти.

Несмотря на установленный Западом ценовой потолок на российскую нефть на уровне 44 долл. за баррель, это ограничение действует только в случае использования западных банковских, страховых и транспортных услуг. Чтобы обойти эти правила, Путин активно применяет так называемый «теневой флот». Даже продавая нефть со скидкой, Россия сейчас может получать около 80 долл. за баррель благодаря поставкам в Индию и Китай. Дополнительно экономия на страховании и техническом обслуживании часто опасных судов приносит еще примерно 5 — 6 долл. с каждого барреля. В такой ситуации важна каждая мелочь.

Политические потери для Путина из-за войны вокруг Ирана

Впрочем, этот кратковременный финансовый выигрыш значительно меньше по сравнению с политическими потерями, которые война вокруг Ирана создает для Путина. Его замысел создать альтернативную систему союзов для противостояния Западу постепенно разрушается — диктатура за диктатурой — под влиянием политики президента США Дональда Трампа, который фактически ведет себя так, будто у российского диктатора нет большого веса, почти как у премьер-министра Великобритании Кира Стармера.

Так, 9 марта Трамп и Путин обсуждали войну во время телефонного разговора. Это вызвало определенные опасения, что Кремль снова может влиять на позицию американского президента. Однако делать поспешные выводы не стоит. Один дипломатический телефонный разговор не меняет главного: для Путина проблема заключается не только в потере союзников, но и в том, что он не может их защитить.

Реклама

Геополитическая система Путина разрушается

Два важных партнерских режима РФ — в Венесуэле и теперь в Иране — уже потеряли значительную часть своей власти. А падение социалистического режима на Кубе может стать лишь вопросом времени.

В то же время Путин фактически связан в своих действиях. Он настолько вложился в попытки влиять на Трампа и американскую переговорную команду по Украине, что теперь не может позволить себе открытую конфронтацию с США в других регионах. Кремль рассматривал переговоры между США и Украиной как еще один инструмент для достижения своих целей — получить те территории, которые российская армия не смогла захватить на поле боя. Путин надеялся, что его влияние заставит США давить на Украину и добиться сдачи городов и территорий. Однако этого не произошло.

Вместо этого чрезмерная ставка на администрацию Трампа начинает оборачиваться для российского диктатора проблемами в других регионах. Геополитическая система Путина постепенно разрушается под действиями той же американской администрации, которую он пытался использовать в собственных интересах. Случайно или сознательно, но США фактически способствуют уменьшению российского влияния на Ближнем Востоке, тогда как Путин кажется неспособным эффективно ответить.

Путин ничего не сделал для спасения режима Асада

Кроме того, у президента РФ почти нет реальных инструментов помощи союзникам. Он, вероятно, осознает, что статус России как «сверхдержавы» в значительной степени является условным, и любая попытка использовать ограниченные военные ресурсы для поддержки Ирана быстро продемонстрировала бы это. Россия может передавать спутниковые данные или отправлять символические сигналы поддержки иранскому руководству, но, кроме громких заявлений о ядерном оружии, Путин, похоже, понимает, что он — современный император без одежды.

Реклама

Характерным примером является Сирия — союзник Москвы еще с конца 1950-х годов. Менее 10 лет назад российские войска помогли тамошнему диктатору Башару Асаду удержаться у власти во время гражданской войны, опередив нерешительный Запад благодаря сочетанию жесткого применения ограниченной военной силы и быстрых дипломатических действий. Это был пик международного влияния России, который убедил Путина, что страна снова стала большой силой. Когда британская делегация посетила Москву накануне войны против Украины, начальник российского Генштаба заявил ей, что командует второй по силе армией в мире.

Однако от вершины до упадка путь может быть очень коротким. В декабре 2024 года, когда режим Асада начал падать, Путин фактически ничего не сделал. У России уже не было военных ресурсов даже для защиты одного из своих ключевых союзников.

Россия теряет свое влияние в мире

Чрезмерные амбиции в войне против Украины серьезно подорвали глобальное военное и дипломатическое влияние России. Хотя Москва идальше может представлять угрозу для Восточной Европы, ее способность проводить операции на больших расстояниях значительно уменьшилась — за исключением отдельных полунаемных операций в Африке.

Кроме того, Россия потеряла значительную часть своего влияния в регионе Кавказа — в Армении и Азербайджане, где все большую роль играют США и Турция. Недавние иранские удары по Азербайджану только усложнили стратегические расчеты Путина в этом регионе. Кремль не поддержал своего союзника — Армению — в противостоянии с Баку и уже заплатил за это политическую цену. Это также может быть уроком для Британии по поддержке своих союзников в Персидском заливе.

Реклама

Китай вытесняет Россию в Центральной Азии

В Центральной Азии, которая еще относительно недавно фактически находилась под контролем Москвы, Россию постепенно вытесняет Китай. Москва не способна конкурировать с экономическими возможностями Пекина, особенно учитывая то, что Путин не может открыто конфликтовать с Китаем, пока зависит от него как от замены утраченных западных рынков. В результате ставки российского диктатора на эти отношения лишь ослабляют влияние его государства.

Россия превращается в сырьевую базу Китая

К концу десятилетия Путин рискует столкнуться со стратегическими поражениями на нескольких направлениях — в Украине, в Центральной Азии и на Кавказе, а также в Венесуэле, Сирии и Иране. Он часто заявлял, что Россия является одним из немногих действительно «суверенных» государств в мире. На самом же деле она все больше превращается в сырьевую базу Китая. В то же время Россия остается агрессивной и архаичной угрозой для Украины и Европы, но постепенно становится малозначимым игроком в других частях мира.

В начале XXI века у Путина были масштабные планы возрождения своей страны. Он разработал новую концепцию ведения войны, в которой все инструменты государства — военные и невоенные — должны были действовать комплексно в противостоянии с Западом. Это была стратегически креативная попытка максимально использовать ограниченные ресурсы России. Определенные успехи действительно были. Но масштаб амбиций хозяина Кремля оказался слишком большим для государства с экономикой примерно уровня Испании.

В то же время было бы ошибкой полностью списывать Путина со счетов. Он до сих пор представляет опасность и обладает значительным разрушительным потенциалом. Это безжалостный манипулятор, но его мечты о глобальном статусе на уровне Китая и США — своеобразной «супердержавы из скидочного магазина» — все больше шатаются и могут окончательно разрушиться.

Реклама

Путин остается политиком с сильным тактическим чутьем и способностью пользоваться возможностями, однако для Российского государства он уже давно превратился в стратегическую катастрофу.

К слову, издание The Washington Post пишет, что главными бенефициарами конфликта между США и Ираном становятся Россия и Китай. Несмотря на то, что США со времен доктрины Картера 1980 года привыкли защищать Персидский залив военной силой, сегодняшняя война истощает их ресурсы. Россия получает экономическую выгоду от скачка цен на нефть и ослабления санкций. В то же время США стремительно исчерпывают запасы ракет-перехватчиков (в частности Patriot), которые критически необходимы Украине. Пока Вашингтон отвлекается на Ближний Восток, Китай опережает США в 66 из 74 ключевых технологических направлений, доминирует на рынке электроники и дронов и активно готовит армию к возможному конфликту вокруг Тайваня к 2027 году.