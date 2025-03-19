Путин ставит условия для мира: как на это реагирует Трамп

В ходе разговора, который длился более двух часов, Путин сказал Трампу, что мир возможен только тогда, когда Запад прекратит военную помощь Украине и обмен разведданными из ВСУ.

Президент США Дональд Трамп пытался использовать свои "прекрасные отношения" с кремлевским диктатором Владимиром Путиным, чтобы достичь прекращения огня в Украине.

Об этом пишет The Times.

Однако вместо полного 30-дневного прекращения огня он был вынужден согласиться на ограничение атак на энергетическую инфраструктуру как России, так и Украины. Это решение не приносит никаких гарантированных изменений в ходе войны.

Согласно информации, которую опубликовало издание The Times, во время двухдневного телефонного звонка Путин поставил четкое условие: мир может быть достигнут только при прекращении военной помощи Украине и прекращении обмена разведданными с ВСУ.

Трамп, как сообщают источники, был готов к переговорам с Москвой, но ему пришлось столкнуться с традиционными требованиями Кремля. Прокремлевские аналитики уверены, что Путин сможет перехитрить Трампа во время дальнейших переговоров о мире.

Кроме того, Кремль принял символическое решение: с территории американского посольства в Москве убрали огромные провоенные плакаты. Россия и США также договорились о проведении хоккейных матчей, в которых примут участие игроки из обеих стран.

Несмотря на это, Украина не приняла однозначного решения о прекращении огня. Президент Владимир Зеленский отметил, что Украине необходимо больше деталей, прежде чем принять такое решение.

Напомним, Дональд Трамп после разговора по телефону с кремлевским "фюрером" Владимиром Путиным заявил о хороших отношениях с диктатором РФ.

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