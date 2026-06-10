Путин стоит на пороге «стратегического поражения»: в России истерически пригрозили ядерным оружием

Владимир Путин.

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Агрессор Российская Федерация еще раз пригрозила применение ядерного оружия. Истерические заявления из Москвы начались на фоне предупреждения США о том, что война «фюрера» Владимира Путина в Украине стала «стратегической катастрофой».

Об этом говорится в материале Daily Express.

Издание отмечает, что на днях во время заседания Совбеза ООН представитель Соединенных Штатов Дан Негреа заявил, что Кремль терпит неудачу. По его словам, Москва не может достичь своих целей на поле боя, а ее нефтеперерабатывающие заводы горят.

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«Эскалация этого не изменит и только рискует усугубить катастрофу. Эта война должна закончиться сейчас. Хватит уже», — подчеркнул он.

В то же время, заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин заявил, мол, Путин готов применить ядерное оружие, если Россия или Беларусь, объединенные в автократическое «Союзное государство», столкнутся с угрозами собственной безопасности.

«Мы постоянно готовы использовать все средства, включая ядерные, для обеспечения безопасности Союзного государства», — заявил он на фоне начала масштабных учений НАТО Ramstein Flag 2026.

Российское чиновник также подчеркнул, мол, по утверждению Москвы, есть наращивание сил НАТО на границе России и Беларуси.

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Кроме того, в официальном издании правительства РФ «Российская газета» появился призыв к Путину от так называемого военного эксперта Юрия Кнутова применить ядерное оружие, потому что, выразился он, обеспокоен эффективным применением Украиной беспилотников и ракет.

По его словам, якобы из-за БПЛА Украины «замедляется темп наступления» россиян. Также Кнутов заявил, что «к мерам по нейтрализации воздушных угроз можно также добавить изменение тактики наземной войны».

«По моему мнению, мы приближаемся к моменту, когда возникнет вопрос о применении тактического ядерного оружия на поле боя», — дерзко высказался «эксперт».

Он добавил, что РФ должна использовать тактическое ядерное оружие, чтобы прорвать украинскую оборону и восстановить импульс.

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«Это не обязательно должны быть ракеты с боеголовкой мощностью в десять килотонн. К примеру, у нас на вооружении есть 152-мм снаряды со специальными [ядерными] боеголовками», — дерзко добавил он.

Напомним, ранее диктатор Владимир Путин похвастался российскими ракетами и намекнул на ядерку. Хвастаясь возможностями своего войска, он утверждал, что у Украины нет аналогичных ударных систем.

Кроме того, после атаки беспилотников на Санкт-Петербург в РФ снова вернулись к шантажу ядерным оружием. С угрозами выступил замглавы МИД Сергей Рябков. По его словам, Россия может применить это оружие «в пределах худших сценариев в случае посягательств на его территориальную целостность».

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