Путин странно вел себя на "большой" пресс-конференции: эксперт указал на болезнь "фюрера"

"Прямая линия" российского президента-диктатора Владимира Путина — срежиссированное шоу, демонстрирующее психологические проблемы кремлевского "фюрера".

Об этом лидер международного движения "Говорите громче" Андрей Сидельников высказался в комментарии FREEДОМ.

По словам эксперта, обвинение Путина в адрес президента Украины Владимира Зеленского по поводу "нелегитимности" является проявлением психологического комплекса. Причина этого — изоляция диктатора РФ от мировых лидеров.

"Сложное детство в подворотне дает сегодня о себе знать. Он не наигрался, пожалуй, в войнушку солдатиками… Часто бывает, когда в пожилом возрасте люди впадают в детство. У него такая история началась, пожалуй, уже достаточно давно, и прогрессирует. Поэтому обсуждать конкретно его заявления, мне кажется, нет никакого смысла, потому что действительно человек болен", — заявил виню

По мнению эксперта, участвуя в таком формате, обладатель Кремля наслаждался своей властью и воображаемой силой.

"Где-то он вроде бы шутит, пытается таким домашним парнем сдаться. Но это уже действительно старческий маразм, как минимум, когда он совершенно неадекватно реагирует на вопросы. Хотя вопросы все согласованы. Мы прекрасно знаем, как организуются такие "прямые линии". Там нет ни одного вопрос, который не был бы согласован и случайно его поставил бы один или другой журналист. проговоренные. Домашние заготовки изготовлены. Более того, ему подсказывали цифры и моментально ориентировали по тем или иным вещам", — добавил Андрей Сидельников.

Напомним, 19 декабря у российского "фюрера" Владимира Путина была "большая прессконференция " — его традиционная "Прямая линия". В своей речи он говорил и об Украине, в частности о военных действиях и мирных переговорах.

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