Путин стремится использовать прорыв у Доброполья как козырь в переговорах: ISW о замысле "фюрера"

Владимир Путин. / © Associated Press

Реклама

Российская Федерация сосредоточилась на продвижении в Донецкой области в районе Доброполья. Прорыв русских на северном фланге покровского направления имеет для Москвы важную почву.

Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW).

Американские специалисты отмечают, что Москва стремится создать выгодный для себя информационный фон во время встречи президента США Дональда Трампа и "фюрера" РФ Владимира Путина.

Реклама

"Путин стремится использовать нынешние усиленные тактические наступления, чтобы создать условия для достижения уступок США по войне России в Украине", - предполагают в ISW.

В ISW считают, что диктатор пытается представить захват Россией Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей как неизбежное, чтобы подтолкнуть Украину и Запад к капитуляции перед требованиями Кремля.

Американские исследователи войны не считают оккупацию Россией четырех областей чем-то роковым, поскольку войска РФ столкнутся с серьезными оперативными препятствиями на территории Донецкой области.

Как сообщалось, в Вооруженных силах прокомментировали информацию о стремительном прорыве российских войск в направлении Доброполья и катастрофической ситуации в Донецкой области. В частности, в ОСУО «Днепр» признали, что россияне, используя преимущество в численности, пытается просачиваться малыми группами мимо первой линии украинских позиций.

Реклама

Напомним, президент США Дональд Трамп дал понять, что во время переговоров Вашингтон, вероятно, будет стремиться вернуть Украине некоторые ключевые регионы. Впрочем, американский лидер не уточнил, какие именно территории считают приоритетными.