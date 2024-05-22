Путин стремится к контролю над Балтийским морем: главнокомандующий ВС Швеции предположил, как он может это осуществить

Путин возложил оба глаза на остров Готланд, чтобы контролировать Балтийское море.
Главнокомандующий Вооруженными силами Швеции Микаэль Бюден считает, что российский диктатор Владимир Путин хочет контролировать Балтийское море.
Об этом он сказал в интервью RND.
Микаэль Бюден отметил, что тот, кто контролирует шведский остров Готланд, контролирует Балтийское море. Потому Путин хочет получить контроль над Готландом.
"Да, я уверен, что Путин положил даже оба глаза на Готланд. Цель Путина – получить контроль над Балтийским морем. Вероятно, он также положил глаз на Аландские острова. Россияне внимательно следят за происходящим на входах и выходах к Балтийскому морю", – сказал командующий.
Он отметил, что если Россия возьмет под контроль и перекроет Балтийское море, это будет иметь огромное влияние на жизнь в Швеции и всех других странах Балтийского моря.
"Мы не можем этого допустить. Балтийское море не должно стать игровой площадкой Путина, где он может запугивать членов НАТО", – подчеркнул он.
Главнокомандующий подчеркнул, что Готланд является шведской территорией, поэтому Швеция несет ответственность за его защиту.
"Было время, когда мы сократили наше военное присутствие на Готланде до того, что у нас там было только добровольческое подразделение Национальной гвардии. Эти мирные времена прошли. Война в Украине изменила политическую ситуацию в Европе, и нам пришлось массово вооружить Готланд. Сейчас мы охраняем остров с помощью постоянно дислоцированных на нем подразделений и временно опрокидываем туда дополнительные силы, если опасная ситуация растет", – объяснил он.
По его словам, Швеция защищает Готланд, а также может использовать его для наступательных операций по необходимости.
"Мы очень заинтересованы в том, чтобы морской путь оставался открытым и чтобы контролировать происходящее над и под поверхностью воды. Из Готланда мы можем помочь другим странам НАТО в Балтийском море жить в безопасности. Но если Путин вторгнется на Готланд, он сможет угрожать странам НАТО по морю. Это был бы конец мира и стабильности в Северном и Балтийском регионах", – добавил Бюден.
Напомним, ранее министр обороны Швеции Пол Йонсон допускает, что Стокгольм может рассмотреть вопрос отправки войск в Украину, если страны-союзники составят "конкретное предложение".
Читайте также: