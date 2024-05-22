Путин стремится к контролю над Балтийским морем: главнокомандующий ВС Швеции предположил, как он может это осуществить

Главнокомандующий Вооруженными силами Швеции Микаэль Бюден считает, что российский диктатор Владимир Путин хочет контролировать Балтийское море.

Об этом он сказал в интервью RND.

Микаэль Бюден отметил, что тот, кто контролирует шведский остров Готланд, контролирует Балтийское море. Потому Путин хочет получить контроль над Готландом.

"Да, я уверен, что Путин положил даже оба глаза на Готланд. Цель Путина – получить контроль над Балтийским морем. Вероятно, он также положил глаз на Аландские острова. Россияне внимательно следят за происходящим на входах и выходах к Балтийскому морю", – сказал командующий.

Он отметил, что если Россия возьмет под контроль и перекроет Балтийское море, это будет иметь огромное влияние на жизнь в Швеции и всех других странах Балтийского моря.

"Мы не можем этого допустить. Балтийское море не должно стать игровой площадкой Путина, где он может запугивать членов НАТО", – подчеркнул он.

Главнокомандующий подчеркнул, что Готланд является шведской территорией, поэтому Швеция несет ответственность за его защиту.

"Было время, когда мы сократили наше военное присутствие на Готланде до того, что у нас там было только добровольческое подразделение Национальной гвардии. Эти мирные времена прошли. Война в Украине изменила политическую ситуацию в Европе, и нам пришлось массово вооружить Готланд. Сейчас мы охраняем остров с помощью постоянно дислоцированных на нем подразделений и временно опрокидываем туда дополнительные силы, если опасная ситуация растет", – объяснил он.

По его словам, Швеция защищает Готланд, а также может использовать его для наступательных операций по необходимости.

"Мы очень заинтересованы в том, чтобы морской путь оставался открытым и чтобы контролировать происходящее над и под поверхностью воды. Из Готланда мы можем помочь другим странам НАТО в Балтийском море жить в безопасности. Но если Путин вторгнется на Готланд, он сможет угрожать странам НАТО по морю. Это был бы конец мира и стабильности в Северном и Балтийском регионах", – добавил Бюден.

Напомним, ранее министр обороны Швеции Пол Йонсон допускает, что Стокгольм может рассмотреть вопрос отправки войск в Украину, если страны-союзники составят "конкретное предложение".

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