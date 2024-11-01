Путин стремится не к переговорам, а к уничтожению Украины — ISW

Прекращение огня путем переговоров в нынешних обстоятельствах пойдет только в пользу России.

Российский диктатор Путин не заинтересован в переговорах о прекращении войны, поскольку стремится полностью уничтожить Украину как государство.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны ( ISW ).

"Путин продолжает давать понять, что он не заинтересован в прекращении огня путем переговоров и стремится добиться своей цели – уничтожить украинскую государственность", — говорится в сообщении.

Таким образом, они прокомментировали сообщение о том, что президент Сербии Александр Вучичи во время разговора с Путиным поднял тему прекращения огня в Украине, на что Путин ответил, что Россия выполнит все цели своей "специальной военной операции" в Украине.

Кроме того, в ISW напомнили, что российский диктатор во время пресс-конференции с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном 5 июля открыто отверг любое прекращение огня путем переговоров.

"Прекращение огня путём переговоров на нынешних линиях и при нынешних обстоятельствах пойдет только в пользу России и даст Кремлю время для дальнейшей радикализации и милитаризации российского общества против Украины, а российским военным – время на отдых и восстановление, вероятно, перед осуществлением будущего наступления на Украину", – заявили в ISW.

Напомним, ранее сообщалось, что Вучич рассказал, на чем настаивал Путин во время их разговора.

Кроме того, мы ранее информировали, что в ОП ответили, действительно ли существуют "переговоры" с Россией по поводу ударов по энергетике.

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