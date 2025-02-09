Путин стремится не к переговорам, а к уничтожению Украины — ISW

Россия продолжает расширять свой военный потенциал, что свидетельствует об отсутствии заинтересованности в мирных переговорах с Украиной.

Об этом сообщают аналитики Института изучения войны (ISW).

Аналитики ссылаются на заявление президента Украины Владимира Зеленского, который со ссылкой на данные разведки заявил, что российские войска формируют новые военные дивизии, строят дополнительные объекты оборонно-промышленной базы, планируют увеличить численность военнослужащих более чем на 100 тысяч солдат и углубляют военное сотрудничество с Северной Кореей.

Эксперты напомнили, что в январе 2023 года тогдашний министр обороны России Сергей Шойгу объявил о создании 14 новых военных дивизий. Однако ISW не может подтвердить, имеет ли Зеленский в виду эти ранее объявленные планы или создание новых дополнительных дивизий. Также в Институте сложно проверить статус формирования 14 дивизий, о которых ранее объявил Шойгу.

Зеленский подчеркнул, что усилия России по наращиванию сил, реструктуризации и оборонному производству позволяют понять, что Путин не заинтересован в переговорах с Украиной и стремится продолжать войну.

"Такие планы свидетельствуют о том, что именно Россия, а не Украина является стороной, которая отказывается от добросовестных переговоров и активно продвигает затяжную войну, а не мир, а также создает условия для подготовки к более широкому конфликту с НАТО", — отмечают в ISW.

Напомним, депутат Государственной думы России, лидер фракции ЛДПР Леонид Слуцкий в четверг, 6 февраля, сообщил, что встреча президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа может состояться в феврале-марте.

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