"Путин стремится подражать советским вождям": политолог о переписанных учебниках истории в РФ

Россия переписывает историю не только своим гражданам и жителям оккупированных регионов.

На временно оккупированные территории Украины русские ввезли новые учебники по истории. Это продукт пропаганды путинского режима, ведь благодаря такой переписанной истории РФ пытается изменить идентичность украинцев

Об этом в эфире телеканала FREEДОМ рассказал политолог Константин Скоркин.

По его словам, российский учебник истории для старших классов является идеологическим продуктом. Там изложены пропагандистские месседжи для "промывания мозгов". Таким образом, Москва пытается принудительно "заставить людей жить в пределах российской идеологии". Кремль пытается насадить эту идеологию не только гражданам РФ, но и украинцам во временно увлеченных регионах.

Похожая ситуация была и в Советском Союзе, говорит политолог. Нынешний российский диктатор Владимир Путин пытается становиться подобным диктаторам СССР.

"Путин во многом стремится подражать советским вождям. Это как при Сталине был краткий курс ВКП(б) ("Краткий курс истории" — Ред.) — некая вершина идеологии сталинизма. Так у путинизма появляются свои вершины. Поэтому учебником это действительно назвать сложно", — подчеркнул политолог.

По словам Скоркина, россияне своей системой образования, пытаются навязать растущему поколению идеологию "русского мира".

"По отношению к жителям оккупированных территорий применяется попытка "извиниться" идентичность, доказать, что на самом деле они всегда были российскими людьми, просто в какой-то момент попали под власть "искусственной" Украины. Теперь якобы пришла снова Россия и якобы просветляет с помощью, в частности, таких учебников. Безусловно, эта практика нацелена на то, чтобы поменять национальную идентичность, стереть то, что было, и попытаться внушить что-нибудь новое", отмечает Константин Скоркин.

Как сообщалось, в России показал новый учебник с переписанной историей и ложью об Украине. Ведь там есть раздел о войне, начатый 24 февраля 2023-го. Этот учебник станет единственным учебником по всеобщей истории и истории России для 10-х и 11-х классов, который будет использоваться в образовательном процессе с 1 сентября 2023-го.

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