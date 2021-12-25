Путин стремится уничтожить Украину, но риска неизбежного вторжения нет - Данилов

Путин стремится уничтожить Украину, но риска неизбежного вторжения нет - Данилов

По его словам, и армия, и гражданские лица сформируют широкое национальное движение "сопротивления", в случае нападения России.

Президент РФ Владимир Путин стремится уничтожить Украину, однако серьезного риска неизбежного вторжения пока нет.

Об этом секретарь СНБО Алексей Данилов заявил в интервью AFP.

"Путин хочет уничтожить нашу страну. Удастся ли ему это? Нет, не получится...Наши граждане будут защищать нашу страну”, — сказал Данилов.

По его словам, и армия, и гражданские лица сформируют широкое национальное движение "сопротивления", в случае нападения России.

"Мы будем защищать нашу страну. И точка", – отметил Данилов.

В свою очередь, он призвал Запад предоставить Украине больше военной помощи, а также применить превентивные санкции против РФ.

"Когда наша страна будет разрушена, против кого вы намерены вводить санкции?", — подчеркнул Данилов.

Секретарь СНБО подчеркнул, что "вопрос номер один" – это обеспечение Украины оборонным оружием.

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Он также предостерег западных партнеров от принятия решений по Украине с Россией.

"Каким бы ни был результат этих переговоров, он не будет работать, если его не примут украинцы. Мы не Россия. Невозможно поставить всех на колени, потому что великие люди решили за нас", — резюмировал Данилов.

Напомним:

22 декабря секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что возле границ Украины на расстоянии 200 километров находятся 122 тыс. российских военных, а на расстоянии 400 километров – 143,5 тыс. На случай полномасштабного вторжения России в Украине приняли тайный документ – план обороны, в котором впервые подробно прописаны действия каждого учреждения или структуры.

В Кремле заявляют, что Российская Федерация перемещает свои войска на своей территории — это ее суверенное право.

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