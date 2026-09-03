© ТСН

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Кремль уже несколько недель терроризирует Украину бесконечными воздушными ударами, наращивает силы и открыто угрожает новыми ударами по украинской энергосистеме. Несмотря на это лидер Турции неожиданно заявил о якобы готовности Москвы к переговорам и прекращению огня. В то же время Украина также переходит к активным действиям и предупреждает мир об опасности в российском небе.

На этом фоне в Европе заговорили об угрозе эскалации войны. Есть ли шансы на возвращение за стол переговоров и прекращение массированных атак на украинскую инфраструктуру — читайте в материале ТСН.ua.

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Россия терроризирует Украину, нанося массированные удары чуть ли не каждую ночь

Армия РФ неделями терроризирует столицу Украины, применяя баллистические и крылатые ракеты, а также ударные беспилотники в ходе массированных обстрелов. В результате атак гибнут и получают ранения мирные жители, наносится ущерб жилому фонду, энергетике, транспорту, предприятиям и другой критической инфраструктуре.

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Военный эксперт Олег Жданов отмечает, что Киевская область остается приоритетной целью для противника. Новая тактика создаёт эффект непрерывных тревог, что блокирует нормальную жизнь региона, тогда как власти оказались не полностью готовыми к появлению у противника реактивных двигателей.

По мнению Жданова, развертывание эффективных украинских средств перехвата займет время, поэтому такая напряженная ситуация может затянуться на месяц или даже дольше.

Во время пресс-конференции в Бишкеке кремлевский диктатор Владимир Путин открыто заявил о новых преступлениях против гражданской инфраструктуры Украины.

«Российская армия получила приказ нанести масштабные контрудары по украинской энергетической инфраструктуре», — заявил он.

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В ответ на массированные атаки России Украина предупредила Москву о рисках для авиаперелетов

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что воздушное пространство России превращается в зону повышенного риска для гражданской авиации из-за регулярного появления дронов в небе. Глава государства призвал международных перевозчиков и страховые компании отказаться от рейсов в российские аэропорты.

Он подчеркнул, что Украина не представляет угрозы для гражданских самолетов, однако в условиях войны российское небо де-факто закрыто, а главная цель такого предупреждения — защитить жизни невинных людей.

Президент Украины Владимир Зеленский / © Офис президента Украины

«Мы хотим предупредить каждую авиакомпанию, использующую российское воздушное пространство, каждого страховщика, всех, кто по-прежнему пользуется ключевыми российскими аэропортами: российское небо становится полностью опасным. Украина не представляет угрозы для гражданской авиации как таковой, ни для одного гражданского самолёта. Просто в небе России будут дроны, поэтому нужно это учитывать. Хотя российские власти об этом не сообщают должным образом, но российское небо де-факто будет закрываться: война, развязанная Россией, закрывает её небо», — заявил украинский лидер.

В то же время Зеленский назвал условие, при котором Украина прекратит наносить удары по территории России. По его словам, Киев временно прекратит наносить удары дронами по российским территориям, если об этом попросят международные партнеры в целях проведения переговоров.

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Украина уже официально обратилась к Международной организации гражданской авиации (ИКАО) и правительствам других стран с предупреждением о высоких рисках полетов над территорией РФ. Об этом сообщил глава МИД Украины Андрей Сибига, призвав авиаперевозчиков полностью избегать российского неба из-за усиления военной активности.

Глава МИД Украины Андрей Сибига / © Associated Press

Чиновник подчеркнул, что Москва сознательно игнорирует угрозы для гражданских судов, которые она сама же и создала.

«Это наше ответственное решение — уведомить ИКАО и все авиакомпании, а также правительства о необходимости соблюдать осторожность — даже если Россия отказывается выполнять свои обязательства по информированию их. Мы стремимся предотвратить непреднамеренные инциденты», — отметил Сибига.

По его словам, Украина действует в рамках права на самооборону в соответствии с Уставом ООН, а сама «война возвращается домой, в Россию».

Авиакомпании отреагировали на предупреждение Украины

По данным российских СМИ, 2 сентября иностранные авиакомпании массово отменили 27 рейсов в Москву и обратно. Больше всего рейсов отменил турецкий перевозчик Pegasus, оставив лишь два рейса из восьми, также рейсы отменяли Turkish Airlines, Flydubai, Nesma Airlines, Kuwait Airways, Somon Air и армянская «Ширак Авиа», которая отменила все свои рейсы.

Перевозчики объяснили эти изменения техническими причинами и заменой самолетов, отрицая связь с рисками для безопасности. Однако туристические эксперты и сами пассажиры связывают отмену рейсов с введением плана «Ковёр» из-за угрозы беспилотников и общей опасности полётов.

Ближайшие 7–8 месяцев будут критическими

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о наличии сигналов о подготовке России к эскалации, подчеркнув, что следующие семь-восемь месяцев станут решающими для безопасности Украины, Польши и всей Европы, об этом сообщает «Укринформ».

Премьер-министр Польши Дональд Туск / © Associated Press

Комментируя визит главы ЦРУ в Москву, Туск отметил, что Варшава находится в постоянном контакте с американской разведкой, поэтому эти действия не стали неожиданностью. Он добавил, что, хотя часть данных остается секретной, общество должно знать об основных угрозах, ведь в последние недели публичных сигналов о рисках обострения ситуации становится все больше.

«Известно, что Россия очень серьезно готовится к эскалации напряженности — как в войне с Украиной, так и во всем регионе, и что для России эта осень и зима должны стать ключевыми», — заявил Туск.

Как долго россияне будут терроризировать Киев и когда появится «окно возможностей»

Российские оккупанты не прекратят атаки с использованием ударных дронов как минимум до проведения парламентских выборов в РФ, которые должны состояться 18–20 сентября. Об этом в комментарии изданию «Новости․LIVE» сообщил глава Офиса президента Кирилл Буданов.

По его словам, Кремль прибегает к воздушному террору в отношении гражданского населения, поскольку не имеет реальных достижений на фронте, которые можно было бы продемонстрировать собственным избирателям.

Чиновник подчеркнул, что в отсутствие успехов на поле боя российские власти пытаются создать иллюзию «победы» именно за счет ударов по Украине, поэтому такая тактика будет продолжаться как минимум до завершения голосования.

В то же время аналитик Алексей Гетьман предполагает, что дневные налеты вражеских дронов на столицу могут продолжаться ещё в течение нескольких недель, после чего их интенсивность должна снизиться.

По мнению эксперта, остановить регулярные атаки беспилотников удастся благодаря ответным мерам со стороны Украины. Он подчеркнул, что решительные ответные удары по российским объектам быстро лишат противника желания продолжать террор против украинских городов.

«Мы примем решительные ответные меры. […] Тогда желание что-либо предпринимать против нас исчезнет», — заявил он.

Диктатор заявляет о «готовности к миру», однако переговорный процесс «фактически» заморожен

Недавно кремлевский диктатор заявил, что переговорный процесс по прекращению войны в Украине якобы «фактически заморожен». Кроме того, Путин цинично заявил, что Кремль не против расширить круг участников переговорного трека, но при условии, что новые представители смогут внести вклад в процесс. По мнению главы РФ, это должны быть специалисты, военные и дипломаты. Он также заявил, что Россия якобы стремится прекратить войну и установить прочный мир.

«Мы хотим положить конец войне и добиться прочного мира», — заявил глава РФ.

В Турции также считают, что Путин якобы готов к миру в Украине. Об этом заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган после встречи с главой Кремля в кулуарах саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Бишкеке в Кыргызстане.

«Мирное завершение войны между Россией и Украиной — это то, чего жду и я, и Путин… Безопасность коммерческого судоходства в Чёрном море имеет большое значение. Боевые действия не должны приводить к угрозе для гражданского населения и коммерческой деятельности», — сказал турецкий лидер.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган / © Associated Press

Впоследствии пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил российским СМИ, что во время встречи в Бишкеке Эрдогана и Путина обсуждалась возможность проведения переговоров по урегулированию войны в Украине на территории Турции. Инициатива исходила от Эрдогана.

По его словам, турецкая сторона регулярно предлагает провести такие переговоры на различных уровнях.

Трехсторонние переговоры между США, РФ и Китаем: что известно

Диктатор Владимир Путин и президент Китая Си Цзиньпин обсудили возможность проведения трехсторонних переговоров с участием президента США Дональда Трампа на саммите АТЭС в ноябре. Об этом сообщил помощник российского диктатора Юрий Ушаков.

По его словам, в ходе встречи лидеры РФ и Китая затронули тему как совместного саммита с американским президентом, так и отдельных двусторонних контактов. Ожидается, что все стороны примут участие в мероприятии, которое состоится 18–19 ноября в китайском Шэньчжэне.

Вероятно, после переговоров ситуация в Украине сможет принять новый оборот.

Россия готовит новую волну эскалации войны

Политолог Владимир Фесенко в комментарии ТСН.ua назвал заявления Владимира Путина о якобы «движении к завершению украинского конфликта» циничной манипуляцией, ведь Россия на самом деле готовит новую волну эскалации вооруженного конфликта.

По словам эксперта, под «завершением войны» Кремль подразумевает попытку добиться победы исключительно на своих условиях за счет усиления авиационных и баллистических ударов. Путин публично говорит об этом лишь для того, чтобы ответить на призывы иностранных лидеров, таких как премьер-министр Индии или президент Казахстана. Никаких реальных предпосылок для конструктивных мирных переговоров пока нет, а новое «окно возможностей» для них появится не раньше конца зимы.

Комментируя заявления Китая о «политическом урегулировании», Фесенко подчеркнул, что Пекин будет воздерживаться от активного участия, если не получит гарантий четкого результата. Впрочем, Китай может вмешаться, если боевые действия будут угрожать Беларуси — важному для него торговому хабу — или же в случае прямой эскалации со стороны РФ против Европы.

Аналитик пришёл к выводу, что Украина с высокой вероятностью вступит в зимний период в состоянии активной войны, а единственной реальной темой для потенциальных локальных соглашений на данный момент остаётся безопасность в Чёрном море.

Напомним, полковник в отставке Корпуса морской пехоты США, старший советник Департамента обороны и безопасности Центра стратегических и международных исследований (CSIS), рассказал ТСН.ua о том, возможны ли переговоры в условиях, когда Россия изменила тактику бомбардировок.

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