Путин теряет контроль и гауляйтеры ему не верят: эксперт назвал показательные моменты встречи

Эксперт отметил, что глава Кремля не называет захваченные территории Украины "российскими субъектами", то есть "не привыкает, не приучает себя к этому".

Президент России Владимир Путин собрал в Москве гауляйтеров временно оккупированных территории Украины, чтобы продемонстрировать, что все у него идет по плану, однако сами же гауляйтеры в это не верят.

Такую оценку политтехнолог Борис Тизенгаузен выразил "24 каналу".

"Есть несколько моментов, почему он (Путин – ред.) их собирал. Прежде всего, он пытался продемонстрировать, что не собирается бросать эти территории. При этом он называет их "ЛНР", "ДНР". То есть он не называет их какими-то новыми "российскими субъектами". Это тоже, кстати, показательно: не привыкает, не приучает себя к этому", – заметил эксперт.

Он также обратил внимание на регулярные ликвидации разных коллаборантов на оккупированных территориях Украины и самой РФ. Политтехнолог подчеркнул – "они показывают, что как-то все выходит из-под контроля".

"Я думаю, что Путин таким образом пытался показать – но не очень у него получилось, – что он все еще контролирует. Он же сделал это одним из акцентов: что надо вот как-то с партизанами бороться. Поэтому пытался показать, что все под контролем, рассказать, что территории эти навсегда в России. Но судя по лицам, даже собравшиеся не сильно в это верят. Поэтому пусть (Путин – ред.) собирает. Не знаю, чем ему это поможет", – рассказал Тизенгаузен.

Напомним, Путин 6 апреля встретился в Москве с гауляйтерами Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей. В частности, диктатор раздал своим ставленникам на временно захваченных территориях Украины задания как можно быстрее интегрировать эти земли в "единое правовое пространство РФ". Глава Кремля также распорядился завершить до июня создание на этих территориях подразделений правоохранительных органов и спецслужб РФ для "борьбы с криминалом".

В частности, на встрече с гауляйтером Запорожской области Евгением Балицким Путин озвучил свои планы на захваченных в регионе территориях. Это на фоне того, что украинское контрнаступление – не за горами, и вскоре оккупантам придется бежать оттуда.

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