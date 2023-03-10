"Путин теряет контроль": Пионтковский указал на его стратегию по поводу войны и власти

Мафиозные группы в РФ понимают, что война против Украины стратегически проиграна и готовятся к переходу в гражданскую войну внутри своей страны.

Президенту РФ Владимиру Путину нужна затяжная война без победы или поражения, это позволит ему удержать свою власть. Сейчас он теряет контроль над происходящим у него под носом.

Такое мнение российский оппозиционер и публицист Андрей Пионтковский выразил в эфире телеканала "Freedom".

По его оценкам, несмотря на большие потери, Путину пока не выгодно открыто объявить войну Украине и поставить экономику РФ на военные рельсы.

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"Судя по его посланию Федеральному собранию, он заинтересован как раз в противоположном. Ведь обращение его было направлено на руинизацию войны. Его ужасная фраза относительно того, что Россия повышает материнский капитал, а также решили всем участникам "СВО" раз в полгода предоставлять двухнедельный отпуск, указывают на то, что в его представлении будет обыденная война, которая будет длиться несколько лет. Такая война может спасти власть Путина, потому что в ней не будет ни победы, ни поражения. А Путин может остаться у власти", — пояснил Пионтковский.

Он отметил, что рутинизация войны – новая идеологическая задача Путина. Потому он избегает явного объявления мобилизации.

"Мы видим отчаянные попытки так называемых посредников заставить Украину согласиться на прекращение огня, на уступки какой-то частью своих территорий. Путин понял, что заявленная им война на уничтожение украинского общества проиграна и собственно сейчас он борется в новой войне – за свою жизнь. Ему нужно избежать прямого поражения. Путин молит Украину и Запад дать ему возможность почетной ничьей, чтобы он мог представить ее своему глубинному народу как свое достижение и причину для того, чтобы оставаться у власти", – убежден оппозиционер.

Он указал, что одной из сторон проблемы является то, что "Путин теряет контроль над происходящим у него под носом — взрывы, дроны, события в Брянской области". Другой стороной есть глубокий разрыв вооруженных сил.

"Мы видим ежедневно войну Пригожина с Генштабом. Конфликт между генералитетом и штурмовиками – классическая схема любой фашистской системы", – заметил Пионтковский.

Публицист также рассказал, что в ночь на 11 января к Путину пришли министр обороны Сергей Шойгу и глава Генштаба Валерий Герасимов с требованием прекратить кампанию их затравливания со стороны владельца ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. Они также потребовали убрать ставленника Пригожина – военачальника Сергея Суровикина и восстановить полномочия Герасимова. Публицист отметил, что президент РФ пошел им на встречу.

"Это было его первое аппаратное поражение за последние 23 года. Но он не ликвидировал возможности Пригожина. Два месяца мы наблюдаем конфликт, который в информационном поле только набирает резкость. Пригожин борется за жизнь. Ведь генералы никогда ему не простят полугодовую травлю. Министерство обороны осуществляет ответный шаг – создает новую ЧВК на финансовой базе "Газпрома", где боевикам предлагается не 200 тысяч рублей, как у Пригожина, а 400 тысяч", – описал ситуацию Пионтковский.

Он подчеркнул, что все это никоим образом не повышает боеспособность российской армии, а просто превращает ее в комбинацию мафиозных групп.

"На сегодняшний день уже существует 27 ЧВК. Они не нужны для войны с Украиной. Я думаю, что эти мафиозные группы понимают, что война стратегически проиграна и готовятся переходить из империалистической войны в гражданскую", — резюмировал оппозиционер.

Напомним, по оценкам разведки США, Путин мог ошибиться в своей оценке возможностей Украины, поэтому российские войска сталкиваются и продолжат сталкиваться с рядом проблем на фронте. А мобилизация может привести к подрыву поддержки войны внутри России.

Накануне директор ЦРУ Уильям Бернс заявил, что в войне "Путин выбирает более долгосрочный путь. Он удвоил ставки". Бернс также прогнозирует, что следующие месяцы войны будут решающими и оккупантам не удастся достичь стратегических прорывов.

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