Путин теряет власть: российский политолог спрогнозировал усиление силовиков в РФ

Поэтому российский диктатор сейчас усиливает влияние силового блока, который с помощью террора, может организовать Путину победу на следующих выборах.

Об этом в эфире 24 канала рассказал российский политолог Аббас Галлямов.

Галлямов отметил, что свидетельством того, что Путин начал "делиться властью" с силовиками, является приговор российскому депутату от КПРФ Рашкину, которого обвинили в незаконной охоте.

Раньше в Кремле никогда не преследовали депутатов-коммунистов. А этот приговор говорит о том, что силовой блок в РФ получил больше власти. Это говорит и о том, что Путин теряет власть и больше не может самостоятельно управлять ситуацией в РФ.

"Если раньше он контролировал Россию в основном благодаря политическому инструментарию, силовой инструментарий был вторичным. Простым языком он "достаточно честно" выигрывал свои выборы, то теперь есть большой риск, что последующие он проигрывает", — сказал Галлямов.

По прогнозам политолога, теперь силовики будут еще больше контролировать ситуацию в РФ.

Напомним, британский полковник предупреждает Украину о предполагаемой измене Запада, которая позволит Путину выиграть войну.

Читайте также: