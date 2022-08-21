Путин теряет власть: российский политолог спрогнозировал усиление силовиков в РФ

Из-за войны России против Украины Владимир Путин теряет популярность и власть.
Поэтому российский диктатор сейчас усиливает влияние силового блока, который с помощью террора, может организовать Путину победу на следующих выборах.
Об этом в эфире 24 канала рассказал российский политолог Аббас Галлямов.
Галлямов отметил, что свидетельством того, что Путин начал "делиться властью" с силовиками, является приговор российскому депутату от КПРФ Рашкину, которого обвинили в незаконной охоте.
Раньше в Кремле никогда не преследовали депутатов-коммунистов. А этот приговор говорит о том, что силовой блок в РФ получил больше власти. Это говорит и о том, что Путин теряет власть и больше не может самостоятельно управлять ситуацией в РФ.
"Если раньше он контролировал Россию в основном благодаря политическому инструментарию, силовой инструментарий был вторичным. Простым языком он "достаточно честно" выигрывал свои выборы, то теперь есть большой риск, что последующие он проигрывает", — сказал Галлямов.
По прогнозам политолога, теперь силовики будут еще больше контролировать ситуацию в РФ.
Напомним, британский полковник предупреждает Украину о предполагаемой измене Запада, которая позволит Путину выиграть войну.
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