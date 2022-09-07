"Путин только что публично признался в сознательном нападении на Украину": Кулеба выступил с заявлением о наказании диктатора РФ

Диктатор Путин заявил, что принял решение о начале полномасштабной войны против Украины "сознательно", ответив "зеркально", чтобы "помочь населению Донбасса".
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отреагировал на это пропагандистское заявление и подчеркнул, что Путин публично признался в преступлении агрессии против Украины.
Об этом глава МИД написал в Twitter.
В этой связи Кулеба призвал международных партнеров поддержать создание трибунала по делу о совершении преступления агрессии в отношении Украины.
"Путин только что публично признался в преступлении агрессии против Украины: "Мы сделали это сознательно". Я еще раз призываю все государства: поддержать создание Специального трибунала по делу о преступлении агрессии против Украины. Преступление на виду. Справедливость должна победить", — говорится в сообщении .
Напомним, диктатор Кремля Владимир Путин 7 сентября во время Восточного экономического форума заявил, что Россия, напав полномасштабно на Украину, ничего не потеряла в войне, хотя на самом деле их потери перевалили за 50 тысяч. Кроме того, диктатор сказал, что принял решение о начале полномасштабной войны против Украины "сознательно", ответив "зеркально", чтобы "помочь населению Донбасса".
Напомним, американский генерал назвал срок, когда Украина вернет Крым .
Читайте также:
- Потери российских оккупантов в Украине перевалили за 50 тысяч человек — Генштаб
- "Интересный случай": Арестович сообщил о безумных потерях оккупантов и действиях их командования
- У Путина хотят "построить фундамент договоренностей" перед встречей с Зеленским: Песков выдвинул очередные условия