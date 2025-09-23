"Путин торгует воздухом": эксперт назвал цели заявления о ядерном оружии и США

Дональд Трамп и Владимир Путин / © ТСН.ua

Заявления президента России Владимира Путина относительно Договора с США об ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) указывают на стремление улучшить отношения с Вашингтоном. Москва может пообещать ограничить производство ракет средней дальности в обмен на политические дивиденды для президента США Дональда Трампа, например, в виде победы на международной арене.

Такое мнение политолог Петр Олещук высказал в эфире телеканала «Кыив24».

По мнению эксперта, Кремль может предложить Белому дому «выгодную сделку», стремясь улучшить отношения с Вашингтоном. Это попытка Путина обменять обещания по оружию, которого у России фактически нет, на условия, которые бы позволили Москве достичь выгоды в будущих переговорах с США.

«На самом деле, знаете, это, видимо, с точки зрения Путина, такое себе выгодное предложение для Трампа. Мол, «давай устроим эту самую перезагрузку, которую ты так сильно хочешь. Но вместо прекращения войны в Украине я тебе предлагаю вот такую вот конфетку. Что я такой вот добрый и подпишу договор об ограничении этих самых ракет средней дальности. Ты сможешь это представить как свою большую внешнеполитическую победу. Возможно, даже на Нобелевскую премию будешь претендовать», — объяснил возможные намерения президента РФ Олещук.

В то же время он отметил, что у России вряд ли есть соответствующие ресурсы и потребность серьезно вкладываться в упомянутые ракеты. Дело в том, что сейчас страна-агрессор основные ресурсы направляет в производство дронов «Шахед» и баллистических ракет вроде «Искандеров», которые использует для обстрелов Украины и может применить для обстрелов значительной части Европы.

«Поэтому, знаете, это попытка продать то, чего у тебя нет, в обмен на какую-то сделку, которая бы в свою очередь позволила объявить о перезагрузке отношений между Россией и США. То есть, по сути, Путин торгует воздухом, пытаясь обменять этот воздух на достаточно выгодные для себя условия«, — объяснил политолог.

Напомним, Путин заявил, что после истечения срока действия ДСНВ (который регулирует количество яденого оружия у России и США) в феврале 2026 года Москва готова продолжать придерживаться ограничений договора, если Вашингтон сделает то же самое. В то же время глава Кремля пригрозил, что РФ готова ответить на любые стратегические угрозы «военно-техническими мерами».

По мнению аналитиков ISW, заявления Путина имеют целью показать Россию как глобального игрока, стоящего на одном уровне с США, и подкрепить нарратив о неизбежности победы РФ в войне против Украины.