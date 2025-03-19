Путин требует, чтобы США перестали предоставлять разведданные Украине: ответ Белого дома

Сотрудничество в сфере разведки будет продолжаться, несмотря на требование Путина прекратить поставки оружия и обмен разведданными.
Белый дом подтверждает, что обмен разведданными "в защиту Украины" будет продолжаться, несмотря на требование Путина о прекращении военной поддержки Киева.
Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт сегодня на брифинге.
"Обмен будет продолжен. Белый дом отклоняет запрос России. Обмен разведывательными данными по обороне Украины будет продолжаться", – сказала она.
Ранее Левитт заявила, что Дональд Трамп считает, что если США будут владеть объектами энергетики в Украине, то это будет лучшим средством их защиты.
Читайте также:
- Трамп намерен прекратить войну в Украине раз и навсегда – Белый дом
- Зеленский и Трамп обсудили возможности усиления ПВО Украины
- "В этом году можно достичь продолжительного мира": Зеленский сообщил подробности разговора с Трампом