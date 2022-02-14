Путин требует от Лаврова выразить позицию по ответам США и НАТО на "гарантии безопасности"

Анализ ответов, предоставленных России от Запада, уже был проведен в Москве.
Президент России Владимир Путин просит главу российского МИДа представить свое мнение об ответах США и НАТО на так называемые "гарантии безопасности" Москвы.
Об этом идет речь на сайте Кремля.
"Я знаю, что такой анализ проведен, вы провели работу с коллегами из других ведомств и министерств. И конечно, мне хотелось бы послушать и ваш анализ, и ваши предложения по реакции на полученные ответы из Вашингтона и Брюсселя", — сказал Путин главе МИД РФ Сергею Лаврову.
Напомним, ранее страны Европейского союза получили от России письмо, в котором говорилось, чтобы юридически предоставить РФ "гарантии безопасности".
Позже 27 стран-участниц Европейского союза направили России коллективный ответ на ее так называемые "гарантии безопасности". Письмо от имени глав министерств иностранных дел стран-участниц передали постпреду России при ЕС Владимиру Чижову.
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