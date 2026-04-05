Путин и Дональд Трамп / © Associated Press

Путин пытается получить контроль над Донбассом не на поле боя, а путем дипломатического давления, рассчитывая на возможность договоренностей при посредничестве США.

Об этом в прямом эфире Эспрессо заявил журналист Виталий Портников.

По его словам, заявления российской стороны о якобы «двух месяцах» для выхода Украины из Донбасса не следует воспринимать буквально как военное требование.

«Странное заявление россиян о двух месяцах, чтобы украинцы покинули Донбасс. Потому что у России вопрос завершения войны связан с мирным соглашением, а не с тем, что мы выходим из Донбасса», — отметил Портников.

Он пояснил, что Кремль настаивает именно на комплексном мирном соглашении, которое должно определить дату прекращения огня, а не на отдельных шагах.

«И все время они говорят именно о том, что не может быть перемирия по поводу какого-то одного вопроса, и мы должны подписать мирное соглашение, в котором будет определена дата прекращения огня. В этом их логика и это то, что они называют духом Анкориджа», — сказал журналист.

По его мнению, заявления об ограниченных сроках являются сигналом, прежде всего, для президента США Дональда Трампа.

«Но есть еще один важный момент, почему они говорят о двух месяцах, я думаю, что это сигнал не для нас, это сигнал для Дональда Трампа», — подчеркнул он.

Портников считает, что в Кремле рассчитывают на желание Трампа выступить миротворцем и добиться быстрых результатов.

По его словам, российская сторона фактически предлагает: в случае давления на Украину возможно объявление перемирия, что могло бы быть выгодно американскому президенту накануне политических событий.

«А так, может быть, если украинцы выйдут из Донбасса, возможно, и россияне объявят перемирие, то посмотрим, может, будем хорошо к тебе относиться, Дональд, если ты на них нажмешь», — передал логику Кремля журналист.

Он подытожил, что Путин стремится достичь своих территориальных целей дипломатическим путем, поскольку военный захват Донбасса сопровождается слишком большими потерями и трудностями.

«Путин хочет получить территорию, которую ему очень трудно завоевать путем войны исключительно дипломатическим путем, потому что он понимает, сколько еще потерь и проблем будут на пути завоевания Донбасса», — подытожил Портников.

Ранее сообщалось, что помощник российского диктатора Путина Юрий Ушаков заявил, что возможное решение Украины о выводе войск из Донбасса могло бы создать предпосылки для урегулирования конфликта.

Мы ранее информировали, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Москва заявляет, что через два месяца сможет полностью захватить Донбасс, и обсуждает новые «сроки» с американской стороной.