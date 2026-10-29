Путин требует уступок от Трампа и отвергает собственные уступки ради мира: что задумали в Кремле за спиной Украины

Владимир Путин. / © Associated Press

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Кремль продолжает пытаться склонить администрацию президента США Дональда Трампа к экономическим уступкам и деловому сотрудничеству с Россией. Впрочем, в то же время Москва отказывается от каких-либо собственных уступок для завершения войны против Украины.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

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Аналитики вспоминают заявление министра иностранных дел Сергея Лаврова, что соглашение между США и Россией о дизельном топливе является «лишь деловым соглашением». По его словам, «не было никаких условий или положений», которые обязывали бы Москву к политическим шагам или учета вопросов безопасности в обмен на американские закупки горючего.

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В свою очередь, спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что «нет прямой связи» между соглашением между США и РФ относительно дизельного топлива и мирными переговорами по прекращению войны в Украине.

Аналитики ISW отмечают, что заявления Лаврова и Пескова противоречат заявлению гендиректора Российского фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева о том, что дизельное соглашение способствует усилиям по миру в Украине, а приостановление некоторых российских санкций США будет способствовать «длительному миру».

«Кремлевские чиновники пытаются отделить экономические соглашения с Вашингтоном от переговоров, чтобы получить экономические уступки США, которые поддержат дальнейшие военные усилия РФ, в то время как Москва не сделала никаких уступок, которые позволили бы какие-либо содержательные мирные переговоры», — отмечают американские специалисты.

В то же время в ISW акцентируют внимание на том, что кремлевские чиновники неоднократно подтверждали преданность России своим давним максималистским военным целям в Украине и отказ идти на любые уступки по мирному урегулированию.

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Дизельное соглашение Трампа и Путина — что известно

Президент США Дональд Трамп 9 октября 2026 г. объявил о заключении так называемого дизельного соглашения с диктатором РФ Владимиром Путиным. Главной причиной этого решения якобы стал резкий рост цен на топливо. Впрочем, заключение соглашения сопровождалось публичными нападками Трампа на Украину и его требованиями прекратить удары по российским НПЗ.

Во время встречи со спецпосланником США Стивом Виткоффом в Санкт-Петербурге Путин обрадовался говорить о возобновлении экономических контактов с Вашингтоном, поставках дизеля и удобрений. Он также похвастался, что после «дизельного соглашения» мировые цены на топливо снизились на 5–6%.

На днях стало известно, что в США уже плывут три танкера. из примерно 140 тыс. тонн российского дизеля. Среди них судно Leruo, которое находится под санкциями ЕС, Великобритании и Канады. По данным издания Financial Times, прибытие ожидается 7 ноября.

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