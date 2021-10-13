Путин трудоустроил "няш-мяш" Поклонскую в Африке

В Кабо-Верде она будет работать на дипломатическом поприще.
Президент России Владимир Путин назначил бывшего украинского прокурора Наталью Поклонскую послом в Кабо-Верде.
Об этом сообщается на российском интернет-портал правовой информации.
Согласно документу, 13 октября Путин назначил ее послом в Кабо-Верде.
Напомним:
- Наталья Поклонская стала "прокурором" Крыма в апреле 2014 года. В октябре 2018 прокуратура Автономной республики Крым объявила Поклонской подозрение в нарушении законов и обычаев войны. Генеральная прокуратура Украины также составила ей подозрение в незаконном лишении свободы политзаключенных Олега Сенцова, Геннадия Афанасьева, Алексея Чирния и Александра Кольченко.
- Затем была депутатом Государственной думы от партии "Единая Россия".
- По данным источников, Поклонскую из-за ее не вполне системного поведения и экстравагантных заявления не хотели видеть в Думе следующего созыва ни администрация президента, ни "Единая Россия", ни "руководство" Крыма, от которого она выбрана.
- 9 апреля 2021 президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против бывших высокопоставленных чиновников и правоохранителей-предателей, в частности против Натальи Поклонской.